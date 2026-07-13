Eine der bekanntesten Privatresidenzen Italiens steht zum Verkauf: Villa Frescot, jahrzehntelang Wohnsitz des Fiat-Eigentümers Gianni Agnelli und seiner Ehefrau Marella in den Hügeln von Turin, wird vom Luxusimmobilienunternehmen Sotheby‘s angeboten. Der Wert der Immobilie wird auf zehn Millionen Euro geschätzt. Die Villa aus dem 19. Jahrhundert verfügt über eine Wohnfläche von mehr als 2250 Quadratmetern, hinzu kommt ein mehr als 3,5 Hektar großer Privatpark.

Zur Anlage gehören neben der Residenz eine Gästevilla sowie ein weiteres Wohngebäude mit Garage. Das Hauptgebäude, in dem Gianni Agnelli bis zu seinem Tod im Jahr 2003 lebte, umfasst 29 Schlafzimmer und 15 Badezimmer auf rund 1260 Quadratmetern. Die Innenräume mit historischen Möbeln, großen Fenstern mit Blick auf den Park, Marmortreppen, Parkettböden und Kaminen haben ihren ursprünglichen Charakter weitgehend bewahrt. Die Villa befindet sich im Besitz von Gianni Agnellis Tochter Margherita. Der genaue Verkaufspreis wurde nicht veröffentlicht.

Garten wurde vom britischen Landschaftsarchitekten Russell Page gestaltet

Zum Anwesen gehört außerdem die 420 Quadratmeter große Villa Sole, die früher als Turiner Wohnsitz von Gianni Agnellis Sohn Edoardo diente und später für Kunstprojekte genutzt wurde. Ein weiteres Gebäude mit 293 Quadratmetern kann als Gästehaus oder zusätzliche Wohnung verwendet werden. Hinzu kommt ein Haus für das Personal.

Die Villa Frescot in den Hügeln von Turin war jahrzehntelang Wohnsitz des Fiat-Eigentümers Gianni Agnelli und seiner Ehefrau Marella © AP/

Besonders prägend ist der weitläufige Garten, der vom britischen Landschaftsarchitekten Russell Page gestaltet wurde. Page schuf eine Verbindung aus formaler Gartenarchitektur und der natürlichen Landschaft der Turiner Hügel. Zu den markantesten Bereichen gehört ein Aussichtspunkt mit Blick auf die Stadt und die Berge. Auch historische Gewächshäuser gehören zur Anlage.