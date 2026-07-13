Die FPÖ hat am Montag ein 129-seitiges Papier präsentiert, mit dem das Innenministerium seine Bediensteten auf die Befragungen im Untersuchungsausschuss zur Causa Pilnacek vorbereitet haben soll. Das Schriftstück sei der Partei von einem Whistleblower übermittelt worden, erklärte Generalsekretär Christian Hafenecker auf einer Pressekonferenz.

Die FPÖ warf Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) vor, das Papier trotz Anforderung durch den U-Ausschuss nicht herausgegeben zu haben. Hafenecker stellte Karner deshalb ein „absolutes Ultimatum“ bis Freitagabend, die Unterlage offiziell zu liefern. Sonst werde man dies selbst tun und das Papier an den U-Ausschuss senden.

FPÖ ortet „Fragenabwehrbaukasten“

Dass das Schriftstück existiert, sei der FPÖ durch Karner bereits bestätigt worden, allerdings hatte es der U-Ausschuss offiziell nicht zu Gesicht bekommen. Die FPÖ versuchte zweimal ergebnislos, das Dokument zu beantragen. Der Whistleblower sei im Ministerium tätig und eine vertrauenswürdige Person, erklärte Hafenecker, der aber nicht näher auf dessen Identität einging. „Wir schützen den Whistleblower.“

Erstellt worden sei die schriftliche Beratung von einer Anwaltskanzlei mit angeblicher ÖVP-Nähe. Umso überraschender seien angebliche faktische Fehler, die sich durch das Dokument ziehen würden. Inhaltlich handle es sich um einen reinen „Fragenabwehrbaukasten“, mit dem das Innenministerium versuche, die Legislative, also das Parlament, auszuhebeln.

Die Vorbereitungsunterlage sei bei Schulungen für bereits geladene, aber auch mögliche Auskunftspersonen für den Pilnacek-U-Ausschuss verwendet worden, die Anfang Jänner 2026 stattgefunden haben. Die Einladungen dafür seien durch die jeweiligen Vorgesetzten der jeweiligen Polizisten und Polizistinnen oder Angehörigen des Ministeriums erfolgt, berichtete Hafenecker. Für ihn ist damit klar: „Die politische Einflussnahme ist in diesem Fall amtlich belegt.“