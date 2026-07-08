Der Verfassungsgerichtshof hat einem Antrag zu Anhörungen in Untersuchungsausschüssen teilweise zugestimmt. Antragsteller war die NGO epicenter.works, die versuchte, Zugang zum Ausschusslokal zu bekommen, jedoch abgewiesen wurde. Der Zugang zu solchen Anhörungen darf nicht wie bisher auf für Medienunternehmen tätige Journalisten beschränkt werden, teilte der VfGH am Mittwoch mit. Dass Ton- und Bildaufnahmen grundsätzlich verboten sind, ist verfassungskonform.

Wenn, so der VfGH, das Parlament in seiner Funktion als Gesetzgeber den Zugang zu Anhörungen eines U-Ausschusses regelt, hat es das Interesse der Öffentlichkeit an Information gegen die Persönlichkeitsrechte der befragten Personen sowie das Interesse an der Geheimhaltung vertraulicher Informationen abzuwägen. Bei dieser Abwägung hat das Parlament nach Auffassung des VfGH auch die Möglichkeiten digitaler Kommunikation zu berücksichtigen.

Es liegt im „rechtspolitischen Gestaltungsspielraum“ des Parlaments, Regelungen vorzusehen, die eine „möglichst hochwertige journalistische Berichterstattung über Anhörungen in U-Ausschüssen“ sicherstellen sollen, heißt es in der Begründung. In diesem Sinn wurde bisher davon ausgegangen, dass nur Personen, die beruflich mit einem Medienunternehmen verbunden sind, die qualitativen Anforderungen an „Medienvertreter“ erfüllen. Dieses Wort wird nun gestrichen.

„Public watchdog“ auch ohne Medienunternehmen

Das Parlament darf jedoch den Kreis der Medienvertreter nicht auf beruflich für professionelle Medienunternehmen tätige Journalisten beschränken. Damit sind nämlich auch Personen ausgeschlossen, die ebenfalls die Einhaltung von journalistischen Standards gewährleisten können und als „public watchdog“ Nachrichten und Ideen über Angelegenheiten von öffentlichem Interesse öffentlich verbreiten, ohne für ein Medienunternehmen zu arbeiten.

Das heißt aber nicht, dass künftig jeder dem U-Ausschuss beiwohnen kann, der sich Journalist nennt. „Dem Gesetzgeber kommt es vielmehr auf eine angemessene persönliche Qualifikation jener Personen an, die mit der Aufgabe der Information der Öffentlichkeit über die Anhörung von Auskunftspersonen und Sachverständigen in einem Untersuchungsausschuss betraut sind“, heißt es in der Entscheidung des VfGH. Dazu zählt etwa die Einhaltung journalistischer Standards.

Bei beschränkten räumlichen Möglichkeiten dürfen zwar Journalisten, die für ein Medium tätig sind, grundsätzlich bevorzugten Zutritt erhalten; andere qualifizierte Personen gänzlich auszuschließen, ist sachlich jedoch nicht gerechtfertigt und verstößt daher gegen den Gleichheitsgrundsatz. Die Aufhebung tritt am 1. Jänner 2028 in Kraft. Sie wirkt sich also nicht auf den laufenden U-Ausschuss zur Causa Pilnacek aus.

Sobotka, Nehammer und Stocker geladen

Dieser wird indes zunehmend politisch. Auf Wunsch der FPÖ sollen im Herbst nicht nur die ÖVP-Granden, Ex-Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka, und Innenminister Gerhard Karner als Auskunftspersonen in den Ausschuss kommen, sondern auch der derzeitige Bundeskanzler Christian Stocker und sein Vorgänger Karl Nehammer (ÖVP). Auch Justizministerin Anna Sporrer (SPÖ) wird als Auskunftsperson geladen. Auch Sporrers Vorgängerin als Justizministerin, Alma Zadić, der Direktor des Bundeskriminalamts Andreas Holzer, ein weiterer Staatsanwalt der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) sowie ein Journalist befinden sich auf der insgesamt neun Personen umfassenden Liste, berichtete die Parlamentskorrespondenz.

Die nächste Sitzung des U-Ausschusses findet laut Terminfahrplan am 16. September statt. Insgesamt sind bis zum 3. November noch sieben Sitzungen geplant. Gleichzeitig ist mit 3. November das Ende der Beweisaufnahme in Aussicht genommen.