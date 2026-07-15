Am Dienstag zog ein Gewitterkomplex von Nordwesten nach Südosten. Sein Unwetterpotenzial zeigte sich am Nachmittag besonders im Murtal. Am meisten Niederschlag ging im Ingeringgraben (Gemeinde Gaal) nieder. Bis zu 64 Liter pro Quadratmeter wurden gemessen, verrät Meteorologe Fritz Wölfelmaier (Geosphere Austria). Bis zu 60 Liter pro Quadratmeter waren es nördlich von Kindberg. Was die Sturmböen betrifft, erreichten sie in Zeltweg bis zu 94 km/h.

Die Landesleitzentrale registrierte neun Unwettereinsätze, vier Mal rückten die Feuerwehren zum Auspumpen aus. In Spielberg, Knittelfeld und in der Gaal hatten die Einsatzkräfte alle Hände voll zu tun, der Ingeringbach verwandelte sich in ein reißendes Gewässer.

Die Ingering verwandelte sich in ein reißendes Gewässer © FF/ Thomas Zeiler

Ähnlich war die Lage in Rottenmann. Drei Wehren bekämpften gerade die Flammen bei einem Gebäudebrand, als der starke Regen einen Bach über die Ufer treten ließ, wie die Feuerwehr am Mittwoch berichtete.

Im Laufe des Abends zog die Front nach Osten, im Bezirk Weiz waren nach Blitzschlag zwei Waldbrände in Fischbach und Ratten zu bekämpfen. Auch in Judenburg löste ein Blitzschlag einen kleineren Brand aus.

Anderorts blieb es bei spärlichem Regen: „Die Niederschläge waren nicht flächig, im Süden ist der Regen meist ausgeblieben“, schildert Wölfelmaier. Gebannt sei die Gewittergefahr aber nicht. Auch am Mittwoch kann es „vom Murtal bis zur Oststeiermark“ und am Donnerstag („eher im Nordosten“) lokal schütten.

Am Freitag ist die Gewittergefahr am höchsten. Während es im Südosten noch bis zu 33 Grad Celsius haben kann, nähert sich eine Kaltfront. Da könnten „Unwetter verbreitet auftreten“, sagt der Meteorologe mit Blick auf seine Prognosen.