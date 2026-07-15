Die heftige Gewitterfront, die am Dienstagabend über Teile der Südoststeiermark zog, hinterließ auch in Klöch ihre Spuren: Gegen 18.30 schlug ein Blitz in ein Wohnhaus ein und beschädigte einen Teil des Daches: "Der beginnende Brand konnte vom Hausbesitzer selbst gelöscht werden", so Erwin Irzl vom Presse-Team des Bereichsfeuerwehrverbands Radkersburg.



Die alarmierten Feuerwehren Klöch und Bad Radkersburg rückten mit insgesamt zehn Einsatzkräften aus. Sie deckten das beschädigte Dach provisorisch ab, um das Gebäude vor weiteren Witterungsschäden zu schützen.