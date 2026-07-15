Ein unerfreuliches „Souvenir“ hat eine Kärntner Familie aus dem Urlaub in Italien mitgebracht: Sie haben Schäden an ihren Autos. Schuld daran soll das Hotelpersonal sein.

Die Familienmitglieder waren heuer ein paar Tage an der oberen Adria, sind mit zwei Pkw angereist. „Beide Fahrzeuge wurden von Hotelmitarbeitern ins Parkhaus verbracht und am Abreisetag in die hoteleigene Tiefgarage gestellt“, sagt Rechtsanwalt Günther Clementschitsch aus Villach. Dann kam es zu der bösen Überraschung. „An beiden Autos waren frische Beschädigungen, bei einem Pkw am Heck, beim anderen an der Felge.“ Einer der betroffenen Urlauber habe das an der Rezeption reklamiert. „Ein Mitarbeiter räumte ein, zumindest einen Schaden, und zwar den an der Felge, wahrgenommen zu haben. Der Hotelier entschuldigte sich und forderte, Kostenvoranschläge zu übermitteln“, schildert Clementschitsch.

Klage gegen Hotel

Doch nun will das Hotel die Reparatur in der Höhe von rund 3800 Euro nicht zahlen. Die Anwälte Alexander Brandl und Günther Clementschitsch von der gleichnamigen Kanzlei in Villach finden: „Das Hotel muss haften, daher bereiten wir gerade eine Klage vor. Da die Hotelbediensteten das Bewegen der Autos übernommen haben, waren die Fahrzeuge in Obhut des Hotels.“

Von Seiten des Hotels werde die Haftung aber abgelehnt: Es sei nicht belegt, dass die Schäden nicht schon vorher vorhanden waren und dass diese überhaupt auf dem Hotelparkplatz verursacht wurden, heißt es sinngemäß.

Nun entscheidet das Gericht. Verhandelt wird am zuständigen Bezirksgericht in Kärnten. Der Ausgang ist offen.