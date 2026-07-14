Der Juni war heiß und die Grazer bzw. Steirer tauchten gerne bei Pula (Kroatien) unter. Das geht aus den von Flixbus erstellten „Top-10-Badeziele der Grazer“ hervor. Demnach waren Pula und Rovinj, die mehrmals täglich angefahren werden, die „gefragtesten Strand- und Badeziele“, so das Bus- und Fernreiseunternehmen in einer Aussendung.

Hinter diesen beiden Zielen in Istrien waren Zadar und Split an der dalmatinischen Küste weitere beliebte Ziele via Graz – für alle, die gerne baden. Auf Platz 5 lag der einzige slowenische Vertreter in diesem Ranking: Portorož.

Platz 6 bis 10 gingen wieder an Kroatien: Poreč, Umag, Makarska, Trogir und schließlich die Insel Krk, die alle ein oder zwei Mal am Tag per Flixbus angefahren werden. Eh klar, erinnert man bei Flixbus: Ziele von klassischen Städtetrips wie Venedig spielten in dieser „Hitparade“ keine Rolle.