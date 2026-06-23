Es fühlt sich an wie Ferien, nur mit der ganzen Klasse: Viele Kärntner Schulen nutzen die letzten zwei Wochen vor den Zeugnissen für Sportwochen, Wien-Trips oder gemeinsame Ausflüge.

Passend dazu wurde nun ein außergewöhnlicher Prozess bekannt, der das Bezirskgericht Spittal beschäftigt hat. Ein Schulkind übernachtete mit seiner Klasse in einem Gasthof in Kärnten. Doch weil das damals zehnjährige Kind aus dem Stockbett gefallen ist und schwer verletzt wurde, verklagten seine Eltern beziehungsweie der Vater den Betreiber der Unterkunft. Der Anwalt des Schulkindes forderte Schmerzengeld in der Höhe von 8000 Euro sowie die Feststellung der Haftung für zukünftige Schäden“, erklärt Gerichtssprecher Christian Liebhauser-Karl. Das Kind erlitt laut Klage eine Schädelverletzung mit Verdacht auf Gehirnerschütterung, einen Kieferbruch und eine Zahnverletzung.

Das zehnjährige Schulkind kam am Boden liegend zu sich © Gudella via imago-images.de (Symnolbild)

Wie genau es zu dem Unfall kommen konnte, ist nach wie vor unklar. Fest steht, dass das Kind und seine Freunde am Abend zu Bett gingen. Das Kind kletterte über die Leiter in das obere Stockbett und schlief – wie seine Zimmerkollegen ebenfalls - ein. Doch gegen 1 Uhr wurde das Schulkind munter. Und zwar auf den Boden. „Das Kind ist mitten in der Nacht am Boden liegend aufgewacht und hat sich an nichts mehr erinnern können. Auch sonst gab es keine Personen, die den - vermutlichen - Absturz des Kindes vom Stockbett gesehen haben. Der genaue Unfallhergang konnte daher nicht festgestellt werden“, erklärt Liebhauser-Karl. Das Kind lag einfach verletzt zwischen den anderen Betten am Boden, mitten in der Nacht. Die Eltern wurden informiert, der Schock muss groß gewesen sein.

Der Anwalt des Kindes warf den Betreibern des Gasthofes vor, dass der Schlafplatz und das Stockbett nicht der vorgeschriebenen ÖNORM entsprochen haben. „Im Wesentlichen wurde die Klage damit begründet, dass das damals zehnjährige Kind über den mangelhaften und nicht ÖNORM-gerechten Ausfallschutz des Stockbetts zu Boden gestürzt ist“, erklärt der Gerichtssprecher die Klage.

Lokalaugenschein vor dem Bett

Im Prozess wurden mehrere Zeugen einvernommen, ein Sachverständiger wurde bestellt und ein Lokalaugenschein fand statt. Am Ende wurde die Klage abgewiesen. „Die Befundung durch den gerichtlich bestellten Sachverständigen ergab, dass der Ausfallschutz am Stockbett ÖNORM-gerecht und in ausreichender Höhe vorhanden war“, betont der Mediensprecher des Gerichts. Das Bett selbst habe zwar in anderen Punkten nicht mehr den geltenden Vorschriften entsprochen, aber „dies stand in keinem kausalen Zusammenhang zum Unfall“, heißt es im Urteil. Unter anderem war das Bett nicht an der Wand angeschraubt und das Holz an der Einstiegsöffnung nicht normgerecht abgerundet, was laut Gericht aber keine Auswirkungen auf den Sturz gehabt hat.

Christian Liebhauser-Karl, Mediensprecher des Landesgerichts © Markus Traussnig

Das Beweisverfahren ergab zudem, dass die beklagten Gasthofchefs zum Zeitpunkt des Vorfalles nicht mehr die Betreiber des Beherbergungsbetriebes waren, sondern ihre Nachkommen. Aus diesem Grund und weil der Unfallhergang ungeklärt blieb und der Ausfallschutz vorschriftsmäßig war, wurde die Klage abgewiesen. „Im Ergebnis war das Klagebegehren sowohl wegen mangelnder Passivlegitimation als auch mangels Vorliegens schadenersatzrechtlicher Voraussetzungen durch das Bezirksgericht abzuweisen“, hält Liebhauser-Karl fest. Das Urteil wurde vor knapp sechs Monaten am Bezirksgericht gefällt, blieb unbekämpft und ist mittlerweile rechtskräftig geworden.

Oliver Lorber, der Anwalt des Kindes darf zum konkreten Fall nichts sagen, er rät aber ganz allgemein: „Wenn so etwas passiert, ist es wichtig, Fotos vom Bett, dem Zimmer und der Unfallstelle zu machen, das erleichtert im Nachhinein die Beweisführung.“