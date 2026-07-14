Für Marie-Theres Schwaiger war immer klar: Ihr Beruf wird sie nach draußen in die Natur führen. Sie wurde Gärtnerin und schloss im Vorjahr ihre Lehre in der Baumschule und Erlebnisgärtnerei Höfler in Puch bei Weiz ab. „Mittlerweile bin ich im Verkauf tätig oder arbeite bei der Gartenplanung und -gestaltung mit“, erzählt Schwaiger.

„Ich bin einfach gerne im Freien. Es taugt mir, wenn ich spazieren gehe und mich bei den Bäumen und Pflanzen auskenne“, schwärmt die 18-Jährige aus Floing. Ihre Leidenschaft für den Beruf führte die junge Frau bereits zu zahlreichen Berufsmeisterschaften. Etwa zum Landesbewerb in der Steiermark oder den österreichischen Staatsmeisterschaften.

Sieg in Polen

Kürzlich fand die Europameisterschaft der Junggärtner in der polnischen Stadt Bielsko-Biała statt, wo Österreich von den jeweils Jahrgangsbesten der vergangenen zwei Staatsmeisterschaften vertreten wurde. Von 23 Teams aus 13 Nationen holten sich Schwaiger und ihre Teamkolleginnen Anika Hiermann aus Niederösterreich und Alina Lichtenwallner aus Oberösterreich den Sieg.

Die anspruchsvollen Wettbewerbsaufgaben umfassten die Bereiche Produktionsgartenbau, Floristik sowie Garten- und Landschaftsbau. Dabei waren fundiertes Fachwissen, praktisches Können und präzises Arbeiten gefragt. „Es wurde zum Beispiel geschaut, ob man gut im Team arbeiten kann. Auch auf Sicherheit, also dass man sein Werkzeug nicht einfach unbeaufsichtigt liegen lässt, und Sauberkeit wurde geachtet“, erzählt Schwaiger.

So wurde Marie-Theres Schwaiger in der Baumschule Höfler begrüßt

In ihrem Lehrbetrieb in Puch zeigte man sich begeistert von der Leistung des österreichischen Teams. Für ihre „Thesi“ wurden vergangene Woche gar die Österreich-Fahnen gehisst. So gibt es also nicht nur einen Geburtstag, sondern auch eine Goldmedaille zu feiern.