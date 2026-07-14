Kilometerweit ist die Rauchsäule über Lieserhofen zu sehen. Dort ging Dienstagvormittag das Rüsthaus der Freiwilligen Feuerwehr in Flammen auf. Zehn Wehren aus dem Bezirk Spittal/Drau in Kärnten stehen derzeit im Löscheinsatz.

„Der Einsatz ist in vollem Gange. Zehn Freiwillige Feuerwehren sind vor Ort“, sagt Lucas Weger, Pressesprecher der Freiwilligen Feuerwehren Spittal/Drau. Über die Brandursache ist noch nichts bekannt. Beide Fahrzeuge, die sich im Rüsthaus befunden haben, sind aber ein Raub der Flammen geworden.

Besonders bitter für die Kameraden der FF Lieserhofen: Das neue Kleinlöschfahrzeug wurde erst heuer im Februar in Betrieb genommen, welches das alte Fahrzeug nach 30 Jahren ersetzt hatte. Das alte Fahrzeug wurde daraufhin verkauft, es fand im Pitztal eine neue Heimat.