Wenn auch zunächst nur wenige Passagiere in den Genuss kamen, von der „Flexity“ mitgenommen zu werden: Sie schwärmten von der nagelneuen Grazer Bim. Die erste, frisch zugelassene Garnitur wurde ja nach ihrer Freigabe notgedrungen vor allem als mobile „Fahrschule“ für Lenkerinnen und Lenker eingesetzt, aber auch in der Frühspitze auf der Strecke der Linie 4. Dabei lobten Fahrgäste vor allem die Ledersitze sowie die Akustik im Inneren des Wagens („unglaublich leise“).

Andere Töne indes schlugen Spaziergänger an – und ihren Schilderungen nach auch vorbeifahrende Flexity-Bims: Demnach würde die neue Straßenbahn in manchen Kurven „überraschend laut quietschen“. Eine Beschreibung, die auch den Graz-Linien zu Ohren gekommen ist, wie deren Sprecher auf Anfrage der Kleinen Zeitung bestätigt: „Ja, auch wir haben diese Rückmeldungen für die erste zugelassene Flexity erhalten. Wir werden dem nun nachgehen“, so Gerald Zaczek-Pichler. Dabei soll sich zeigen, ob es mit Schienen in bestimmten Kurvenlagen in der Innenstadt zu tun hat oder doch beim Fahrzeug etwas nachjustiert werden muss. Am Gewicht der Garnitur könne es jedenfalls nicht liegen, dieses sollte sich im Zusammenspiel mit den Schienen nicht auf die Akustik auswirken, so Zaczek-Pichler.

Erschütterungen bei der Variobahn

Gar mit harscher Kritik – neben ebenfalls lobenden Worten – war anfangs auch die zweitjüngste Grazer Bim namens „Variobahn“ konfrontiert, vor allem Anrainer in der Theodor-Körner-Straße und in der Sackstraße klagten einst über Erschütterungen. Darauf reagierten die Graz-Linien mit baulichen „Entschärfungen“ und Tempolimits.

Flexity: Das Warten hat ein Ende

Jedenfalls hat das Warten auf die Flexity für viele Fahrgäste nun wohl ein Ende: Als am 27. Mai die erste nagelneue Grazer Bim ins Rollen kam, zückten ja etliche Passagiere schon voller Vorfreude ihre Fahrkarte – um in den Tagen und Wochen darauf aber erst wieder „nur“ in eine der alten Garnituren einzusteigen. „Verpasse ich die neue Bim immer oder fährt sie kaum?“, brachte es ein Leser der Kleinen Zeitung stellvertretend auf den Punkt.

Montagfrüh: Die Flexity fährt nun auch auf der Strecke der Linie 7 © Saria

„Beide Garnituren regulär unterwegs“

Tatsächlich war Geduld gefragt, das hatte man seitens der Holding Graz aber auch stets betont. Denn jede einzelne Flexity-Bim müsse extra genehmigt werden. Die Folge: Die erste zugelassene Garnitur kam in der Frühspitze entlang der Linie 4 ins Rollen, vor allem aber intern zu Fahrschulzwecken für Lenker. Nun aber ist man einen Schritt weiter: Ab sofort sei eine zweite Flexity zugelassen, „somit sind nun beide neuen Garnituren regulär auf den Strecken der Linien 7 und 17 unterwegs“, bestätigt Gerald Zaczek-Pichler als Sprecher der Holding Graz. Und: Drei weitere Flexity-Wagen seien bereits zur Genehmigung eingereicht worden. „Wir hoffen, dass wir für sie im August grünes Licht erhalten“, so Zaczek-Pichler.