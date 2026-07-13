Drei Schläge und das Bierfass ist angezapft: Ein neuer Rekord – aufgestellt von Teddy Rüdiger, einem langjährigen Ehrengast. „Wir arbeiten viel, aber feiern auch gerne“, sagt Bürgermeister Christian Sander. Insgesamt drei Tage lang füllten sich beim Kirtag die Straßen Kindbergs mit Gästen aus allen Himmelsrichtungen. Die Veranstalter der Gemeinde schätzen, dass an diesem Wochenende rund 3000 Besucherinnen und Besucher die Standl besuchten.

Ein Programm für jedermann

„Ich bin ursprünglich aus Aflenz und habe auch in Graz gewohnt – sogar damals bin ich immer zum Kindberger Kirtag gekommen“, erzählt Martin Hubmann, der heuer die Hauptverantwortung als Organisator trug. Was den Kirtag so besonders mache, sei die Vielfalt. „Die Feste in der Umgebung werden immer weniger, aber hier gibt es sowohl traditionelle Programmpunkte wie den Trachtenverein als auch Unterhaltung für die Jüngeren“, so Hubmann. Neben Volksmusik, Familienprogramm und traditionellem Bieranstich, konnten die Gäste nämlich auch rockige Klassiker beim Neonfestival und abends bekannte Partyhits genießen.

Gute Stimmung und Feierlaune machte sich drei Tage lang in Kindberg breit © KLZ / Eva Pretterhofer

Während das Jahr 1951 noch stark vom Wiederaufbau nach dem Zweiten Weltkrieg geprägt war, entschied man sich in Kindberg trotzdem dafür, das erste Fest einer langen Tradition zu veranstalten. Hubmann berichtet, dass bereits damals sehr viele Gäste von Graz und Wien nach Kindberg reisten. Das vielfältige Programm ermögliche es auch nach einem dreiviertel Jahrhundert nach wie vor drei Tage lang volles Programm zu fahren und Besuchende anzulocken.

„Der Zusammenhalt war immer schon da und ist es auch heute noch. Wir haben 120 Vereine in Kindberg und heute sind 21 davon im Einsatz“, so Bürgermeister Sander. Die weiteste Anreise nahmen Gäste aus der Partnergemeinde Roßdorf aus Deutschland auf sich: Mit einem Frühschoppen und heimischen Schmankerln begeisterten sie die steirischen Besuchenden.

Von Schießbuden ging es hoch hinaus

Große Veränderungen hat es seit Beginn auch nicht gegeben. Beweis dafür ist die Familie Rüdiger aus Graz, die seit dem allerersten Kirtag mit ihren Fahrgeschäften anrückt. „Ein bisschen fühlen wir uns ja schon daheim“, meint Teddy Rüdiger, ehemaliger Chef des Familienunternehmens, „beim ersten Kirtag war ich noch nicht dabei, aber rund 70-mal werden es schon gewesen sein.“

Christian und Teddy Rüdiger freuen sich, dass die gesamte Familie mitanpackt © KLZ / Eva Pretterhofer

Tochter Gloria und Schwiegersohn Christian Rüdiger führen den Betrieb bereits in sechster Generation. Was einst mit Schießbuden und Gokart gestartet ist, hat sich auf schwindelerregende Attraktionen wie den Breakdancer und den SkyRocker erweitert. „Seit Corona ist den Leuten das Miteinander wichtiger geworden, deshalb merken wir, dass gerade bei solchen Traditionsfesten viele zu uns kommen“, so Christian Rüdiger.

Stichwort traditionell: Solche Gewänder wurden unter anderem auch von Bürgermeister Sander beim Zunftbaumfest getragen. Da der bekannte Baum im März einem Sturm zum Opfer gefallen war, nutzte das Organisationsteam des Kirtags die Chance, den neuen Baum in großem Rahmen feierlich einzuweihen – passend zu dessen ebenso 75-jährigen Jubiläum.

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