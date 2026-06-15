Zugegeben, seitens der Holding Graz wurde stets darauf hingewiesen, dass die nagelneue Straßenbahn namens „Flexity“ sukzessive in Fahrt kommen werde – selbst am 27. Mai, als die Premierenfahrt gefeiert wurde. Und dass diese Garnitur somit erst nach und nach verstärkt im Grazer Straßenbild auftauchen wird. Dennoch könnte die neue Bim nach dem Geschmack einiger Fahrgäste gern öfter bei einer Haltestelle vorbeischauen: So meldeten sich mehrere potenzielle Passagiere bei der Kleinen Zeitung, weil sie bis heute nie auf den Ledersitzen der Flexity Platz nehmen konnten. „Verpasse ich die neue Bim immer oder fährt sie kaum?“, brachte es ein Kleine-Leser auf den Punkt.

Tatsächlich sieht man die weiß-grüne Garnitur bis heute selten durch Graz flitzen – und wenn, dann oft „nur“ als mobile „Fahrschule“ zu Ausbildungszwecken. Beides habe einen Grund, betont man seitens der Holding Graz auf Nachfrage der Kleinen Zeitung: „Jede einzelne Flexity muss genehmigt werden. Die erste bereits zugelassene Garnitur wird derzeit in der Frühspitze auf der Linie 4 eingesetzt, anschließend wird sie tagsüber tatsächlich zu Fahrschulzwecken gebraucht“, erklärt man bei der Holding.

Nobel, nobel: In der Flexity sitzt man auf Leder © Ripix

Zweite Flexity vor Zulassung

Eine zweite Flexity dürfe dank einer Genehmigung ebenfalls zu Ausbildungszwecken auf den Grazer Schienen unterwegs sein. Diese Garnitur soll jedoch noch im Juni für den regulären Fahrbetrieb zugelassen werden und dann ebenfalls Fahrgästen zur Verfügung stehen.