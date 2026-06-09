Option gezogen, Vertrag ausgeschöpft. Die Stadt Graz bestellt weitere 24 Straßenbahnen vom Typ Flexity bei der Firma Alstom. Es ist die dritte Tranche, die man nun zieht. 2023 hatte man ja 15 Garnituren bestellt – mit Option auf 40 weitere. 16 davon hat man im Vorjahr geordert, jetzt nutzt man das voll Kontingent aus. Die 24 Flexity kosten inklusive Wartungsverträge 100 Millionen Euro. Rechnet man alle 55 Straßenbahnen zusammen, kommt man auf ein Volumen von rund 275 Millionen Euro.

Das ist ein ordentlicher Brocken in Zeiten von Budgetnöten, aber für die Koalition unausweichlich. „Die Flexity-Straßenbahnen sind eine ganz wichtige Investition für Jahrzehnte“, sagt Bürgermeisterin Elke Kahr (KPÖ). „Die Straßenbahnen sind das Rückgrat des Grazer ÖV-Netzes, deshalb kann die Bedeutung der Modernisierung gar nicht hoch genug eingeschätzt werden.“

Ab 2030 sollen dann nur mehr zwei Straßenbahn-Typen in Graz unterwegs sein

Der Kauf sei gut überlegt. „Bevor wir diesen Schritt setzen, wollten wir zunächst Erfahrungen mit den ersten Flexity-Straßenbahnen im täglichen Betrieb sammeln. Diese fallen positiv aus“, bilanziert Finanzstadtrat Manfred Eber (KPÖ). Die erste Flexity ist ja seit Ende Mai in Graz unterwegs, die 55. wird dann 2030 geliefert. Mit der Bestellung können ältere Straßenbahnen der Serien 500 (Baujahr 1978!), 600 und Cityrunner schrittweise ersetzt werden. Das bedeutet: Während man derzeit fünf unterschiedliche Typen fahrtüchtig halten muss, sollten dann nur mehr zwei unterschiedliche Straßenbahn-Typen in Graz fahren: die 45 Variobahnen und die dann 55 Flexity. Das ist auch aus Gründen der Betriebssicherheit und der Wirtschaftlichkeit notwendig.

„Die Fahrzeuge bieten mehr Platz, mehr Komfort, durchgängige Barrierefreiheit und eine Qualität, die viele Menschen jeden Tag unmittelbar spüren werden“, findet Vizebürgermeisterin Judith Schwentner (Grüne). Sie richtet auch einen Appell an „Bund, Land und steirischen Verkehrsverbund: Diese sind gefordert, echte Wahlfreiheit nicht durch steigende Preise zu gefährden. Moderne und leistbare Öffis sind kein Luxus, sondern entscheidend, damit eine wachsende Stadt funktioniert.“ Die Graz Linien sind freilich Teil des Verkehrsverbundes und damit in alle Entscheidungen mit eingebunden.