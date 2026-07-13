In der Photovoltaik-Branche herrscht maximaler Ärger über die Fördergeldvergabe. Im Juni fand der zweite Fördercall des Wirtschaftsministeriums statt. Doch schon nach nur 33 Sekunden waren sämtliche Fördermittel vergeben. Bundesweit bekamen lediglich 3000 von 28.000 Antragstellern Zusagen für das Fördergeld. Bereits beim ersten Call gingen rund 16.000 PV-Errichter leer aus.

Mit scharfer Kritik reagiert nun die Bundesinnung der Elektrotechniker auf den jüngsten Photovoltaik-Fördercall. Zahlreiche Elektrotechnikbetriebe hätten laut Aussendung nicht einmal die Möglichkeit gehabt, erfolgreich in das Fördersystem einzusteigen. Viele Unternehmen standen noch im Anmeldeprozess, als das Budget bereits ausgeschöpft war.

Bundesinnungsmeister Christian Bräuer: „Das läuft etwas grundlegend falsch“ © Wk

„Fördersystem verfehlt seinen Zweck“

Für den WK-Bundesinnungsmeister Christian Bräuer zeigt dieser Ablauf deutlich, dass das bestehende Fördersystem seinen Zweck verfehlt habe. „Wenn Förderungen innerhalb von 33 Sekunden vergeben sind, läuft etwas grundlegend falsch.“ Viele Betriebe investierten viel Zeit in die Vorbereitung und würden Kundenprojekte umfassend und professionell begleiten: „Wenn der Topf aber leer ist, bevor viele überhaupt ins System gelangen, sorgt das nur für Frust – bei Betrieben ebenso wie bei den Menschen, die in die Energiewende investieren wollen”, wird Bräuer zitiert. Er kritisiert, dass die Politik die Expertise der Branche seit Monaten ignoriere.

„Kein Wettlauf gegen die Uhr“

Es brauche „verlässliche Rahmenbedingungen statt eines Wettlaufs gegen die Uhr“. So, wie dieses Fördersystem derzeit ausgestaltet sei, helfe es niemandem, so Bräuer. „Im Gegenteil: Es schafft Verärgerung, Unsicherheit und verhindert eine planbare Umsetzung wichtiger Projekte.“ Wenn Förderungen künftig nur mehr nach diesem Prinzip vergeben werden, wäre es ehrlicher, ganz darauf zu verzichten. „Was wir brauchen, sind planbare und faire Rahmenbedingungen – keine Förderung, die nach einer halben Minute Geschichte ist”, betont Bräuer.

„Grundlegender Systemwechsel“

Die Bundesinnung fordert nun einen „grundlegenden Systemwechsel“. Statt kurzfristiger Fördercalls brauche es ein ganzheitliches und langfristig planbares Fördersystem, das Investitionen ermöglicht und die Energiewende nachhaltig unterstützt. Im Mittelpunkt müsse dabei die Kombination von Photovoltaikanlagen und Energiespeichern stehen – unter Berücksichtigung der Netz- und Systemdienlichkeit.

Ebenso brauche es Fördermodelle für Gebäudeautomatisierung, Smart-Home-Technologien, Digitalisierung sowie elektrische Heizsysteme in Verbindung mit erneuerbarer Energie. Förderungen sollen ausschließlich für Produkte und Systeme mit bundeseinheitlichen Prüfberichten gewährt werden, um Sicherheit, Qualität und langfristige Investitionssicherheit sicherzustellen.

Noch ist es aber nicht soweit: Im Oktober gibt es die nächste – wohl recht kurze – Chance auf Geld aus dem PV-Fördertopf.