Die Goldgräberstimmung, die derzeit unter Anbietern von Batteriespeichern herrscht, macht sich auch in Kärnten breit. Anschlussanträge auf 4000 Megawatt (MW) Leistung liegen bei Kärnten Netz vor, berichtet Geschäftsführer Michael Marketz. Das entspricht dem Fünffachen der Netzhöchstlast in Kärnten. Obwohl durchwegs namhafte Unternehmen hinter den Projekten stünden, sei das technisch nicht umsetzbar und auch nicht realistisch, sagt Marketz zur Kleinen Zeitung. Möglich und sinnvoll seien lediglich rund 800 MW Batteriespeicher. Diese Kapazität würde zum besseren Ausgleich zwischen Erzeugung und Verbrauch beitragen. In der Zahl sind alle Groß-, Haushalts- und Gewerbespeicher eingerechnet. 130 MW sind bereits zugesagt und genehmigt. Allein diese Leistung entspricht schon zwei Laufkraftwerken an der Drau.

Kärnten-Netz-Geschäftsführer Michael Marketz © Kelag

Rechenzentren in Kärnten?

Auch Interessenten für die Errichtung großer Rechenzentren werden bei der Kelag-Tochter vorstellig, so Marketz. „Wir sind in Gesprächen. Gesucht werden Standorte mit entsprechendem Netzanschluss.“ Auch da gehe es um „Riesenleistungen“ von 100 MW aufwärts, für die es verstärkte 110-kV-Leitungen brauche. Konkrete Zusagen gebe es aber noch nicht.

PV-Boom geht weiter

Kein Ausblick, sondern längst Realität ist der Photovoltaik-Boom in Kärnten. Seit 2020 hat sich die Leistung im Stromnetz der Kärnten Netz auf 680 MW Peak verfünffacht. 12.000 bis 15.000 Anträge waren in den Vorjahren keine Ausnahme. Das habe sich, so Marketz, mittlerweile auf einem niedrigeren Niveau von 5000 bis 7000 jährlichen Anträgen eingependelt. „Wir gehen davon aus, dass sich die PV-Leistung in Kärnten bis zum Jahr 2040 noch verdreifachen wird“, so Marketz zur Kleinen Zeitung. Heute würden überwiegend PV-Anlagen mit Speicher installiert. Auch die Kombination von PV und Speicher mit Wärmepumpen und E-Autos habe sich in den letzten Jahren hierzulande „stark entwickelt“.