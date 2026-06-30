Die Tugendwächter haben einen Bösewicht auserkoren, an dem sich auf dem virtuellen Schlachtfeld neuerdings Scharmützel entzünden: Klimaanlagen und Ventilatoren verbrauchen zehn Prozent des Stroms weltweit, errechnete die Internationale Energieagentur. Bis 2050 werden rechnerisch pro Sekunde zehn Stück verkauft. Laut Prognose werden dann zwei von drei Gebäuden gekühlt.

An diesem Vorwurf ist was dran

Das belastet die Stromnetze und erwärmt durch die Abgabe der Abwärme aufgeheizte Städte. Klimaanlagen behandeln nur Symptome, lautet der Vorwurf. Da ist was dran: Energiefresser, mit Strom aus fossilen Quellen betrieben, sind klimafeindlich, anders als effiziente, mit Grünstrom laufende Anlagen in gedämmten, beschatteten Gebäuden.

Kühlung ist längst kein Luxus mehr, sondern Voraussetzung für den Erhalt von Gesundheit und Leistungsfähigkeit. Entbehrlich sind Klimaanlagen-Debatten mit erhobenem Zeigefinger sowieso, während Abertausende im Freien in brütender Hitze arbeiten müssen.