Über das Vermögen der Terler Gastronomie GmbH, die das Restaurant und Café Quartier West in Söding-St. Johann betreibt, wurde am Landesgericht für Zivilrechtssachen Graz ein Konkursverfahren eröffnet. Das Unternehmen wurde im September 2023 gegründet und beschäftigt derzeit sechs Mitarbeiter. Geschäftsführer des Gastronomiebetriebs ist Christian Terler. Laut Kreditschutzverband (KSV) 1870 belaufen sich die Passiva auf rund 292.000 Euro, dem gegenüber stehen Aktiva von etwa 24.000 Euro. Von der Insolvenz sind rund 25 Gläubiger betroffen.

Als Ursachen für die Insolvenz nennt die Schuldnerin eine geringe Eigenkapitalausstattung sowie laufende Verluste. Der Betrieb habe zuletzt nur mehr durch finanzielle Unterstützung der Gesellschafter aufrechterhalten werden können. Zudem bestehe eine negative Fortbestehensprognose.

Fortführung wird geprüft

„Der Insolvenzverwalter wird prüfen, ob eine Fortführung des Unternehmens im Interesse der Gläubiger liegt“, so René Jonke, Leiter der Region Süd beim KSV1870. Zum Insolvenzverwalter wurde die Semlitsch-Klobassa-Theißl Rechtsanwälte GmbH bestellt, die durch Wolfgang Klobassa aus Voitsberg vertreten wird. Die Frist zur Anmeldung von Forderungen endet am 25. August, die Berichts- und Prüfungstagsatzung findet am 8. September am Landesgericht Graz statt.