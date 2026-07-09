Die Markus Kern & Co Erdbau und Transportunternehmen GmbH in Oberschwarza, Straß, schlitterte in die Insolvenz. 31 Dienstnehmer und 123 Gläubiger waren von der Pleite betroffen. Im Februar beantragte man ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung am Landesgericht für Zivilrechtssachen in Graz.

Angemeldet wurden 137 Forderungen mit einem Volumen von rund 3,95 Millionen Euro. Wie der Kreditschutzverband von 1870 (KSV1870) nun mitteilte, wurde der Sanierungsplan von den Gläubigern mehrheitlich angenommen. Die Insolvenzgläubiger erhalten dabei eine 20-prozentige Quote, die gestaffelt zu zahlen ist. Finanziert werden soll der Sanierungsplan aus dem Fortbetrieb und mit einem strategischen Partner, heißt es.

Das Unternehmen, welches 2014 gegründet und in den Bereichen Erdbau, Transport, Abbruch und Rückbau sowie Recycling von Baumassen tätig ist, wird mit 36 Dienstnehmern fortgeführt.