Aufatmen dürfen die 24 Beschäftigten der Demolit-Abbruch GmbH in Heiligenkreuz am Waasen. Ihr Job beim südsteirischen Abbruchunternehmen, das im Februar in die Insolvenz geschlittert war, ist vorerst gerettet. Entscheidend dafür war die jüngste Tagsatzung am Landesgericht für Zivilrechtssachen in Graz. Dort erteilten die Gläubiger dem in den letzten Monaten ausgearbeiteten Sanierungsplan mehrheitlich ihre Zustimmung.

20-prozentige Quote

Dieser sieht laut Angaben des Kreditschutzverbandes von 1870 vor, dass die Gläubiger von ihren insgesamt 104 angemeldeten Forderungen mit einer Gesamtsumme von rund 2,7 Millionen Euro eine 20-prozentige Quote erhalten. Davon muss das Unternehmen fünf Prozent innerhalb von 14 Tagen nach rechtskräftiger Bestätigung des Sanierungsplans bezahlen.

Der Rest ist binnen 24 Monaten ab Annahme des Sanierungsplans in mehreren Raten im Abstand von jeweils sechs Monaten fällig. Die Finanzierung des Sanierungsplans soll aus der laufenden Unternehmensfortführung erfolgen.