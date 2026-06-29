Über Europa brütet eine Hitzewelle. „Noch nie in der Messgeschichte der Geosphere Austria wurden in einem Juni-Monat derart hohe Temperaturen registriert“, hieß es in einer Aussendung der Geosphere Austria. Mit 35,5 Grad war der heißeste Ort in Kärnten am Wochenende St. Andrä im Lavanttal. Es ist verständlich, dass viele Menschen eine Abkühlung in den Seen oder in einem Freibad suchen.

Doch in der Gemeinde Gurk stand man am Wochenende vor verschlossenen Freibadtüren. „Schon traurig, dass das Gurker Bad bei dieser Hitze nicht aufsperrt“, meldet sich eine Leserin empört bei der Kleinen Zeitung. „Wir bitten um Verständnis. Wir hatten heuer eine Wasserknappheit. Zwei Quellen sind bei uns über den Winter versiegt. Ebenso haben wir zwei große Projekte, wie den Breitbandausbau und den Hochwasserschutz, abgewickelt. Diese haben unsere Mitarbeiter beim Bauhof in den letzten Wochen massiv gefordert“, erklärt der Gurker Bürgermeister Siegfried Wuzella (FPÖ) die Gründe für das geschlossene Freibad.

Am Freitag, 3. Juli, soll das Gurker Bad aber aufsperren. „Unser Bad ist nächstes Jahr 50 Jahre alt. Die Vorbereitungen wie etwa das Einsetzen der Chemikalien beim Wasser oder die Wartung der Pumpen nehmen etwas mehr Zeit in Anspruch. Aber die Bürger können am Wochenende mit einem fixen Badebetrieb rechnen“, erklärt der Bürgermeister. Eigentlich war es geplant, das Bad zu Beginn der Sommerferien zu öffnen. Wegen der Hitze startet man aber nun doch früher. Das Freibad soll im Juli und im August täglich von 10 bis 19 Uhr geöffnet haben.