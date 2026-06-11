14 Feuerwehren mit rund 100 Kräften standen in der Nacht auf Donnerstag im Einsatz: Gegen 21.30 Uhr begann es im Raum Radkersburg zunächst stark zu regnen, kurz darauf donnerte es bereits intensiv und Blitze erhellten den Nachthimmel. Ein starker Sturm entwurzelte Bäume – etwa vor der Kirche in Mureck oder im Zentrum von Deutsch Goritz.

Diese verlegten Straßen oder krachten auf Wohnhäuser, wie es in Mureck der Fall ist. „Der Besitzer hat es in der Nacht gar nicht bemerkt“, erzählt Franz Konrad, Pressesprecher für den Feuerwehrbereich Radkersburg. In der Früh sei er dann fassungslos gewesen, dass ein alter, dicker Baum entwurzelt wurde und auf sein Haus geprallt war.

Dächer abgedeckt

Der Sturm deckte auch Hausdächer ab, etwa in Ratschendorf oder Gosdorf. „Das war aber nichts Dramatisches, die Feuerwehren haben die Schäden alleine beseitigen können“, schildert Konrad die Lage.

Insbesondere in den Gemeinden Mureck und Deutsch Goritz gibt es viele Unwetterschäden, die die Feuerwehrmitglieder am Tag darauf beseitigen. Auch die FF Bierbaum ist ausgerückt, um am Vormittag aufzuräumen. In Tieschen wiederum wurden Gemeindestraßen verschlammt. Aufgrund von Überflutungen sind Straßen in Teilen von Laasen – insbesondere Schotterwege – vorübergehend gesperrt.

Am Tag darauf steht die Feuerwehr für Aufräumarbeiten im Einsatz © Franz Konrad

Der Raum Feldbach dürfte großteils verschont geblieben sein, nur die FF Unterlamm wurde gegen 7 Uhr in der Früh zu einem Unwettereinsatz gerufen.

Nähere Informationen folgen.