Am Ende war Otto Retzer an allem „schuld“. Bei der Feier zu seinem 80. Geburtstag setzte er Larissa Marolt und Alfred Riedl an einen Tisch. Gut ein halbes Jahr später ist die Schauspielerin das neue Gesicht der Weltmarke aus St. Veit an der Glan. Auf der Liste von Riedls Wunschkandidatinnen stand sie schon seit zwei Jahren ganz weit oben. „Es war dann ein reiner Zufall, dass wir uns getroffen haben. Wir sind uns dann aber sehr schnell handelseinig geworden. Eine Kärntnerin passt perfekt zu einem Kärntner Familienunternehmen“, freut sich Riedl, der das Unternehmen vor 52 Jahren gegründet hat, über die Zusammenarbeit.

Am Dienstag wurde die Kampagne auf der Burg Taggenbrunn präsentiert. Im Mittelpunkt der Kollektion stehen erstmals Diamanten. „Wir sind immer bemüht etwas zu machen, das nicht jeder hat. Wir haben vier Monate hart daran gearbeitet“, erzählt Riedl über den Entstehungsprozess. Von der ersten Idee, über die Produktion bis zum Marketing, das Tochter Michaela leitet, hat man alles in Familienhand. „Und wer mag keine Diamanten? Die Uhren sind zeitlos schön und man sieht sich nicht an ihnen satt. Sie haben Eleganz und Klasse“, ist Marolt von den Uhren begeistert.

Die 33-Jährige tritt damit die Nachfolge in einer langen Reihe von Jacques-Lemans-Testimonials wie Kevin Costner, Anna Veith oder Tobias Moretti an. „Ich bin unglaublich stolz und es ist der perfekte Zeitpunkt für eine solche Kampagne. Ich möchte mich immer mit einer Marke identifizieren können“, sagt Marolt. Die Nähe St. Veits zu Marolts Heimat am Klopeiner See ist dabei ein großer Bonus dieser Zusammenarbeit. Im Sommer soll viel Zeit daheim verbracht werden. „Ich bin im Hotel fleißig am mithelfen, das ist eh selbstverständlich. Ich bin so viel gereist in meinem Leben, Zuhause ist es aber am schönsten“, sagt Marolt.

Keine Smartwatches

Die Uhren, die neben der Optik über ein perfektes Preis-Leistungs-Verhältnis bestechen sollen, sind mittlerweile in 120 Ländern zu haben. Rund eine Million Stück werden jährlich verkauft. „Der Markt hat sich stark verändert. Wir haben uns im Zuge der Pandemie neu positioniert. Wir wachsen seit Jahren beständig und sind in Österreich bei fast allen Juwelieren vertreten“, erzählt Juniorchef Andreas Riedl. Dass der Trend zu Smartwatches geht, beunruhigt die Riedls nicht. Einen Einstieg in diesen Markt hat man ausgeschlossen. „Für uns sind das technische Produkte. Alle großen Anbieter sind auch keine reinen Uhrenmarken“, sagt Riedl.