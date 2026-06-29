Bereits 2017 hatte Jacques-Lemans-Gründer Alfred Riedl das Gebäude – das ehemalige Blumenhotel – nach umfangreichen Umbauarbeiten neu eröffnet. Nun erhält das Haus gemeinsam mit Ayurveda-Expertin Preeti Hoffmann und ihrem erfahrenen Therapeutenteam aus Indien, das nach traditioneller Ayurveda-Lehre ausgebildet wurde, eine völlig neue Ausrichtung. „Mit dem Hotel ‚Ayurveda Die Zeit‘ verbinden wir die traditionelle Ayurveda-Lehre mit hochwertiger Hotellerie und einem ganzheitlichen Gesundheitskonzept. Gäste erwarten Ayurveda-Kuren, individuell abgestimmte Anwendungen, Massagen, Yoga, Meditation sowie authentische ayurvedische Küche“, erklärt Preeti Hoffmann.

Im Mittelpunkt steht die jahrtausendealte indische Gesundheitslehre Ayurveda, die den Menschen als Ganzes betrachtet. Nach einer ausführlichen Analyse des persönlichen Konstitutionstyps erhalten Gäste individuelle Empfehlungen für Behandlungen, Anwendungen und Ernährung.

„Jeder Gast erhält ein individuell abgestimmtes Ayurveda-Programm. Die Kombination aus fundierter Ayurveda-Expertise, authentischen Behandlungen, maßgeschneiderter Ernährung und stilvollem Hotelambiente macht unser Konzept in Kärnten einzigartig“, sagt Hoffmann.

Für Eigentümer Alfred Riedl ist die Neuausrichtung des Hauses eine konsequente Antwort auf gesellschaftliche Entwicklungen. „Prävention und bewusste Lebensführung gewinnen zunehmend an Bedeutung. Mit dem Hotel Ayurveda Die Zeit schaffen wir einen Ort für Erholung und Gesundheitsförderung und investieren damit in einen Zukunftsmarkt“, erklärt Riedl.

Offiziell eröffnet wird das Hotel am Mittwoch, 1. Juli. Buchungen sind ab sofort möglich.

Das Team ist für die Gäste bereit © KK/ Hotel Ayurveda Die Zeit

Der Gastrobereich © KK/ Hotel Ayurveda Die Zeit

Prominente Gäste

Und auch die ersten Gäste konnten schon empfangen werden. Nach seinem Festspielauftakt 2026 bei den Festspielen Taggenbrunn traf Schauspielstar Philipp Hochmair die erfahrene Ayurveda-Expertin Preeti Hoffmann. Im Mittelpunkt des Gesprächs stand das neue Gesundheitskonzept des Hotels Ayurveda Die Zeit. Für Hochmair, der seit vielen Jahren regelmäßig Ayurveda-Aufenthalte in Indien absolviert, war rasch klar: Hochwertiges Ayurveda muss nicht zwangsläufig mit einer Fernreise verbunden sein. Noch während des Gesprächs reservierte der Schauspieler seinen ersten Aufenthalt im Hotel Ayurveda Die Zeit in St. Veit.

Bereits vor der offiziellen Eröffnung konnte sich auch Jacques-Lemans-Testimonial Larissa Marolt von dem Konzept überzeugen. Die Schauspielerin nutzte mehrere Anwendungen im Hotel Ayurveda Die Zeit und zeigt sich begeistert. „Man spürt sofort die besondere Atmosphäre im Haus. Die Behandlungen sind unglaublich wohltuend, das Team arbeitet mit großer Kompetenz und Herzlichkeit. Es ist ein Ort, an dem man wirklich abschalten und neue Kraft schöpfen kann“, sagt Marolt.