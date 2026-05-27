Es war eine freudige Nachricht im April, die durch Kärnten schallte: Das Landhotel Knappenberg, unter der Führung von Jürgen und Klaudia Schuster, öffnete wieder seine Pforten. Nachdem die Jufa-Gruppe Ende 2023 bekannt gab, den Standort zu schließen, verlor man einen wichtigen Punkt für die Infrastruktur im Ort.

Doch nach einem kurzen Moment des Aufatmens gibt es wieder eine Hiobsbotschaft für die Gemeinde Hüttenberg: Das Tibetzentrum schließt seine Pforten und übersiedelt in das steirische Oberzeiring. Wirtschaftliche Gründe seien für den Schritt ausschlaggebend gewesen: Von 2008 bis 2017 wurde das Haus vom Land Kärnten mit etwa drei Millionen Euro gefördert, von 2018 bis 2025 flossen weitere rund 800.000 Euro nach Knappenberg. Insgesamt waren es fast vier Millionen Euro an Steuergeld.

Das Zentrum brachte dem Ort mehrere tausend Nächtigungen. Doch was hat das Hotel nun vor? Die Liegenschaft gehört der „ABH Austria Best Hotels-Gruppe“, die zwölf Standorte in Österreich betreibt und ihren Sitz in Niederösterreich hat. Geschäftsführer Jürgen Schuster verrät, dass man lange verhandelt hat.

„Die ‚Austria Best Hotels‘ als Eigentümer der gesamten Liegenschaft des Landhotels Knappenberg haben in den vergangenen Monaten mehrfach versucht, die Verantwortlichen des Tibetzentrums davon zu überzeugen, den Standort Knappenberg weiterhin beizubehalten. Leider ist dies trotz intensiver Gespräche nicht gelungen. Die ursprüngliche Argumentation, wonach ein fehlender Hotelbetrieb die Zukunft des Tibetzentrums gefährde, entspricht mittlerweile nicht mehr der aktuellen Situation“, erklärt Schuster in einer Aussendung.

Kinder und Erwachsenen-Yoga möchte man anbieten © KK/ABH Austria Best Hotels-Gruppe

Doch was hat man nun mit dem Gebäude vor? „Wir sehen für das ehemalige Tibetzentrum großes Zukunftspotenzial. Gemeinsam mit regionalen Partnern wurde bereits ein neuer und nachhaltiger Nutzungsschwerpunkt entwickelt. Das Gebäude soll künftig als modernes Workshop- und Seminarhaus genutzt werden.“ Laut dem Betreiber plant man Burnout- und Gesundheitsseminare, Kinder- und Erwachsenen-Yoga, Workshops im Bereich Achtsamkeit und mentale Gesundheit, Angebote der Kräuterpädagogin und weitere Bildungs- und Seminarformate.

Jürgen Schuster hat das Landhotel Knappenberg wiederbelebt © Gert Köstinger

Ebenso hat das Unternehmen längerfristige Visionen: „Ziel ist es, Knappenberg als Standort für Erholung, Bildung und Gesundheit weiterzuentwickeln und neue Impulse für die gesamte Region zu schaffen. Die Austria Best Hotels wird künftig das Landhotel Knappenberg, das Musikzentrum sowie das neue Workshop-Haus bestmöglich auslasten und damit langfristig zur wirtschaftlichen und touristischen Belebung des Standortes beitragen.“

Dalai Lama äußert sich nicht

Nach all dem Aufsehen der letzten Tage stellt sich auch die Frage, was der Dalai Lama zur ganzen Causa sagt. Mehrere Presseanfragen an ihn und sein PR-Team blieben bis jetzt unbeantwortet.