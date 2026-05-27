Gegen 9.34 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Oberwart zu einer Tierrettung alarmiert. Mitarbeiter eines Fahrradgeschäfts im Stadtgebiet entdeckten in der Werkstatt eine Schlange und verständigten daraufhin die Einsatzkräfte.

Beim Eintreffen der Feuerwehrleute wurde das Tier als Ringelnatter identifiziert, die als ungefährlich für Menschen gilt. Das Tier konnte behutsam eingefangen werden und anschließend außerhalb des Stadtgebiets auf einer Wiese in die Natur entlassen werden.

Die Mitarbeiter kamen mit dem Schrecken davon, jedoch bestand zu keinem Zeitpunkt eine ernsthafte Gefahr für deren Wohl. Wie das Tier in die Werkstatt fand, blieb ungeklärt.