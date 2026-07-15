Für Freunde von Motorsport-Veranstaltungen ist es eine bittere Woche: Nach der Insolvenz der BG Sportpromotion GmbH mit Sitz in Spielberg wackelt nicht nur die traditionsreiche steirische Oldtimer-Rundfahrt Murtalrallye, auch die MotoGP-Nachwuchsserie MotoMini Austria sowie weitere von der Firma koordinierte Veranstaltungen bangen um die Zukunft.

Fix ist nun auch das Aus für eine weitere beliebte Veranstaltung am Red Bull Ring – mit der Insolvenz hat das aber nichts zu tun. Das „Rupert Hollaus-Gedenkrennen“ findet heuer zum 23. Mal statt und erfreut sich bei den Fans größter Beliebtheit. Benannt ist die zweitägige Veranstaltung nach Rupert Hollaus, Österreichs einzigem Motorrad-Solo-Weltmeister, der 1954 in Monza mit nur 23 Jahren tödlich verunglückt ist.

Am 1. und 2. August gibt es heuer laut Veranstalter das letzte Mal die Chance, in historischen und modernen Motorradsport einzutauchen. Der Grund für das Aus? „Kurz gesagt, die Überalterung der Vereinsmitglieder“, erklärt Alfred Pech vom Verein IGFC mit Sitz in Steyr.

Tobias Moretti am Start

Umso mehr hofft man auf zahlreiche Besucher bei den Racing Days im August. Mehr als 400 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus elf Nationen werden in insgesamt 14 Klassen antreten. Neben vielen Privatfahrern sind auch Motorsport-Legenden und Promis am Start: Etwa der ehemalige Motorradrennfahrer Bruno Kneubühler, Eisspeedway-Vize-Weltmeister Franky Zorn oder Schauspieler und Motorrad-Enthusiast Tobias Moretti.

Schauspieler Tobias Moretti ist leidenschaftlicher Motorradfahrer und -sammler, er wird bei den Paraden eine MV Agusta 500/4 Zylinder fahren © Jürgen Fuchs

Am Programm stehen moderne Klassen wie Superbike und Supersport, dazu zahlreiche historische Rennen mit bis zu 100 Jahre alten Vintage-Motorrädern und Seitenwagengespannen. Außerdem gibt es eine historische Ausstellung mit berühmten Rennmotorrädern, Eigentümer und Fahrer stehen für Gespräche zur Verfügung. Weiters am Programm: Die „Puch-KTM-Vespa-Challenge“ in Zusammenarbeit mit dem Puch-Museum Judenburg. Extra für das 23. „Rupert Hollaus-Rennen“ gibt es sogar einen eigenen Briefmarken-Block mit Rennfahrermotiven, der von Sammlern vor Ort erworben werden kann.

Gespräche über Zukunft laufen

Tickets gibt‘s für 35 Euro (Tageskarte) bzw. 45 Euro für beide Tage, damit hat man auch Zutritt zum Fahrerlager und der Pitlane (www.racingsdays.at).

Für Alfred Pech und seine Vereinsfreunde lebt die Hoffnung auf eine Zukunft für das Gedenkrennen trotzdem weiter: „Es gibt Gespräche, vielleicht möchte es jemand aus der Motorradszene weiterführen.“