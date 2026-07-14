Es ist eine Pleite mit Folgen – und wie weit diese reichen, lässt sich noch nicht abschätzen. Die Insolvenz der BG Sportpromotion GmbH in Spielberg hat in Motorsportkreisen eine Schockwelle ausgelöst. Wie berichtet, stand das kleine Unternehmen hinter einer ganzen Reihe von bekannten Veranstaltungen: Red Bull Ring Classics (die trotzdem wie geplant stattfinden), Oldtimer-Rallye Murtal Classic oder Rundstreckentrophy bis hin zu Nachwuchsserien wie MotoMini Austria, Austrian Junior Cup und KTM Junior Cup.

Sprungbrett in die MotoGP

„Das ist furchtbar für uns, ich bin enttäuscht und verzweifelt“, seufzt am Dienstag Gustl Auinger. Der ehemalige Motorrad-WM-Rennsieger aus Fohnsdorf ist Schirmherr der MotoMini Austria und weithin bekannt als Kämpfer für junge Talente. Die MotoMini ist Österreichs offizielle Motorrad-Nachwuchsrennserie für 10- bis 14-Jährige bzw. 12- bis 16-Jährige und Teil der MotoMini-World Series. Die Gesamtsieger der beiden Klassen qualifizieren sich für das Finale, das im Rahmen der MotoGP in Valencia stattfindet. Die Serie gilt als Sprungbrett in die MotoGP, rund 40 Fahrerinnen und Fahrer gibt es derzeit. Gefahren werden fünf Rennen, eines davon ist heuer noch offen.

Gustl Auinger bemüht sich seit Jahren um junge Talente im Motorsport © Sarah Ruckhofer

Vom plötzlichen Aus des Veranstalters hat Gustl Auinger am Heimweg aus Slowenien erfahren. „Ich kümmere mich vor allem um das Technische, der Rest lag immer bei BG Sportpromotion. Wir arbeiten das fünfte Jahr zusammen, es hat immer alles bestens funktioniert. Es gab keinerlei Anzeichen für Probleme“, ist der ehemalige Rennfahrer ratlos. „Ich bin wirklich betroffen und keiner weiß, wie es weitergeht. Natürlich ist Geld geflossen an die Firma, wir wissen nicht, ob die Miete für die Rennstrecke oder die Kosten für die Sicherheit beim nächsten Rennen gedeckt sind.“

„Notfalls zahle ich aus eigener Tasche“

Besonders bitter ist die Pleite für die jungen Nachwuchshoffnungen: „Wir haben so lange gekämpft, diese Serie in Österreich zu etablieren. Und immer wieder passiert etwas, immer wieder werden uns neue Steine in den Weg gelegt.“ Nicht im Ansatz habe man mit der Pleite gerechnet: „Auf einmal bricht alles zusammen. Es hat immer alles solide gewirkt, man ist ja kein Risiko eingegangen.“

Die MotoMini-Serien schaffen eine einheitliche, internationale Plattform für junge Fahrerinnen und Fahrer © Michael Jurtin Photography

Für Gustl Auinger ist aber klar: „Egal wie es weitergeht, die Kinder dürfen nicht übrig bleiben. Es ist eine fantastische Serie, und sie haben ein fantastisches Finale verdient.“ Dieses will der Steirer auf alle Fälle durchziehen: „Notfalls zahle ich es aus eigener Tasche.“ Wie es für die Serie im nächsten Jahr weitergeht, ist völlig offen.