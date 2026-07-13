Es ist eine bittere Pleite: Über das Vermögen der BG Sportpromotion GmbH mit Sitz am Red Bull Ring in Spielberg wurde ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung am Landesgericht Leoben eröffnet. Das Unternehmen, das sich auf Motorsportveranstaltungen spezialisiert hat, hat den Antrag laut Gläubigerschutzverband Creditreform selbst eingebracht.

Die BG Sportpromotion wurde im Juni 2020 von Christoph Gerlach und Rene Binna gegründet. Der Fokus des Unternehmens liegt auf Projektentwicklung sowie Durchführung von Veranstaltungen im Motorsport-Bereich. Laut Portfolio auf der Webseite zählen dazu namhafte Events wie die Red Bull Ring Classics, die Rundstreckentrophy, das Motorsportfestival am Salzburgring, die „MotoMini“-Austria, der Austrian Junior Cup oder der KTM Junior Cup.

45 Gläubiger betroffen, Insolvenz kam überraschend

Betroffen von der Insolvenz sind ein Mitarbeiter sowie rund 45 Gläubiger. Laut Antrag konnten Anfangsverluste nicht durch spätere Gewinne ausgeglichen werden. Die Aktiva betragen 58.000 Euro, die Passiva 228.000 Euro. Die Firma bietet den Gläubigern eine Sanierungsplanquote von 20 Prozent an, der Sanierungsplan soll in weiterer Folge noch adaptiert werden.

Christoph Gerlach bei einem Event am Red Bull Ring © Michael Jurtin Photography

Die Insolvenz kommt auch für viele Gläubiger überraschend, wie es hinter vorgehaltener Hand heißt. Fraglich ist nun, wie es mit den Veranstaltungen weitergeht, für die die BG Sportpromotion GmbH verantwortlich zeichnet. Dazu zählt auch die Murtal Classic, eine der traditionsreichsten Oldtimer-Veranstaltungen des Landes. 1999 gegründet, lockte die Rallye quer durch die Steiermark jährlich hunderte Teilnehmer und tausende Zuschauer an.

Zukunft der Murtal Classic unklar

Die BG Sportpromotion übernahm die Murtal Classic nach einem Vierteljahrhundert vom Verein „Freunde Historischer Fahrzeuge Murtal Classic“ rund um Gründer Josef Kriebernegg. Die offizielle Vertragsunterzeichnung erfolgte im Dezember 2025 in Spielberg, man wollte die Oldtimer-Rallye behutsam erneuern. Der neue Termin Ende Mai 2026 stand schon fest, wenige Wochen vor Durchführung zogen die neuen Veranstalter wie berichtet die Reißleine. Als Gründe für die Absage nannte Christoph Gerlach gegenüber der Kleinen Zeitung im Mai „herausfordernde wirtschaftliche Rahmenbedingungen, bisherige Sponsoring-Partner haben sich kurzfristig zurückgezogen.“ Zudem habe es weniger Anmeldungen als zuletzt gegeben, man wollte die Murtal Classic 2027 aber unbedingt wieder veranstalten.

Michael Ranzmaier-Hausleitner hofft auf eine Fortführung der Murtal Classic © KLZ / Sarah Ruckhofer

Ob es dazu kommen wird, ist angesichts der Insolvenz mehr als fraglich. Auch der regionale Tourismus hat „null Informationen“, wie Tourismus-Obmann Michael Ranzmaier-Hausleitner sagt. Für das Murtal sei es stets eine wertvolle Veranstaltung gewesen, profitiert haben Beherberungsbetriebe ebenso wie die Gastronomie. Man bemüht sich nun, nähere Informationen zu bekommen – „um die Veranstaltung vielleicht doch noch retten zu können“.

Christoph Gerlach war für die Kleine Zeitung am Montag für eine Stellungnahme nicht erreichbar.

Fix stattfinden wird indes „Red Bull Ring Classics“ Ende August, die Veranstaltung geht laut Ausfkunft des Red Bull Rings wie geplant über die Bühne.