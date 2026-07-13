Der Ausschluss des Steirers Veit Dengler, der die Neos einst mitgegründet hatte, aber letzte Woche von den Pinken ausgeschlossen wurde, zieht in der Grünen Mark weite Kreise. In einem Schreiben erklärt Wolfgang Routil, einst Präsident der Ärztekammer Steiermark, den Neos den Rücken zu kehren. „Von der ständig selbst bejubelten Reformkraft bleibt kaum was übrig“, rechnet er mit den Liberalen ab.

Routil war seit 2024 Mitglied der Neos. Dengler hatte ihn dazu bewegt, um „das starre System der Altparteien zu überwinden“, schreibt Routil. Er wurde steirischer Sprecher der „Neos plus“, wie sich die pinke Gruppierung der 50-Jährigen und älteren nennt. Inhaltlich habe er sich den „notwendigen Reformen im Gesundheitswesen“ verschrieben. Weitere Themen: eine Pensionsreform und das Arbeiten im Alter.

Diese Themen wollte er auch auf Bundesebene voranbringen. Aber „nach zwei Jahren wiederholter Vertröstungen, Verzögerungen und Verschiebungen muss ich feststellen, dass keine ernsthafte inhaltliche und strukturierte Debatte zur Gesundheitsreform erzielbar ist. Mein zur Diskussion eingebrachtes Positionspapier wurde dabei nicht einmal ignoriert“, schreibt der Steirer enttäuscht.

„Herumeiern“

„Ebenso enttäuschend ist das „Herumeiern“ bei der dringend notwendigen Wehrdienstreform. Für eine Regierungspartei halte ich einen solchen Umgang mit zentralen Zukunftsfragen für verantwortungslos“, so Routil weiter. Eine Anspielung auf den Slogan von Neos-Spitzenkandidat Philipp Pointner in der Graz-Wahl.

Dengler

Ausschlaggebend, die Neos zu verlassen, war freilich Denglers Ausschluss. Damit würde die Partei „einen ihrer fähigsten Köpfe verlieren. Grundsätzliche und visionäre Denker verstören offenbar die Parteispitze.“ Nachsatz: Er wünsche den Neos „viel Glück im Club der Altparteien“.