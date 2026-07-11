Keine zwei Jahre saß der Steirer Veit Dengler für die Neos, die er einst mitgegründet hatte, im Nationalrat. Künftig wird der Medienmanager als „wilder Abgeordneter“ im Parlament sitzen, nachdem er am Freitag von den Pinken ausgeschlossen worden ist. Dengler hatte eine vertrauliche Sitzung am Handy aufgezeichnet. Resultat: „Ein Tribunal, ein Scherbengericht“, skizzierte der 57-Jährige tags darauf im Interview mit der Kleinen Zeitung. Er beklagte, dass intern kein Widerspruch geduldet werde. „Die Führung zieht eine knallharte Message-Control durch.“

Frei nach dem Spruch „Freund, Feind, Parteifreund“ rückte am Samstag der steirische Landeschef der Neos, Niko Swatek, aus. „Ein Parteigründer ..., der seine Kollegen in einer vertraulichen Sitzung heimlich abhört und aufzeichnet und auch in der Vergangenheit gegen unsere gemeinsamen Regeln verstoßen hat, geht sich einfach nicht aus“, wird Swatek in einer Aussendung zitiert. Dengler solle sein Mandat zurücklegen, fordert Swatek. Ein wilder Abgeordneter könne die Steirerinnen und Steirer nicht vertreten.

Freilich verlieren die Pinken durch den Rauswurf des Steirers nicht nur einen namhaften Abgeordneten, sondern anteilig auch Parteienförderung. So oder so: Würde der Ex-NZZ-Manager doch noch das Handtuch werfen, würde der Arzt Lukas Hosemann das Mandat übernehmen (können). Hinter ihm gereiht war wiederum Johannes Stolitzka.