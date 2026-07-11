Überraschend kommt es nicht: Bereits vor Tagen wurde befürchtet, dass es an diesem Wochenende in Kärnten zu massiven Verkehrsproblemen kommen könne. Nun ist der Fall tatsächlich eingetreten. Und das gleich mehrfach. Auf der A2, der Südautobahn, gibt es vor der Tunnelkette auf der Pack bereits Blockabfertigung – und zwar in beide Richtungen. Grund ist Überlastung. Man muss mit mindestens 20 Minuten Zeitverlust rechnen, noch kann man über die B 70 ausweichen.

Auch die A11, die Karawankenautobahn, ist wieder ein Nadelöhr am Weg Richtung Slowenien. Hier muss man bei der Ausreise aus Österreich mit Stand 12.45 Uhr mit zumindest 45 Minuten Wartezeit rechnen. In Slowenien gibt es dann Stau am Weg von Maribor nach Zagreb.

Auch beim Knoten Villach gibt es bereits einen Stau von über einem Kilometer Länge. Und in Italien beträgt der Zeitverlust um kurz vor 13 Uhr bei der Mautstation Ugovizza schon 45 Minuten - und zwar in beide Richtungen.

Aktuelle Verkehrsinfos gibt es auch auf der Seite der Antenne Kärnten.