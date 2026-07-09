Ferienbeginn und Großkonzerte sorgen ab Freitag für Hochbetrieb auf Kärntens Straßen. An diesem Wochenende herrscht eine der größten Reisewellen des Jahres – unter dem Motto: Ab in den Süden!

Mit dem Start der Sommerferien in Kärnten, der Steiermark, Oberösterreich, Salzburg, Tirol und Vorarlberg sowie in Berlin, Brandenburg, Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern sowie den südlichen Provinzen der Niederlande nimmt der Reiseverkehr an Fahrt auf. Laut den Experten des Verkehrsklubs ARBÖ ist bereits Freitagmittag im Großraum von Klagenfurt und Villach sowie auf der A2 Südautobahn mit größeren Verkehrsbelastungen zu rechnen.

Freitagabend wird es in Klagenfurt und speziell in der Ostbucht zu Verkehrsbehinderungen kommen. Grund ist die „Starnacht am Wörthersee“. Die Szenerie wird sich am Samstag bei der zweiten Starnacht-Auflage und am Sonntag beim Open-Air-Konzert von Pizzera und Jaus wiederholen. Staugefahr besteht vor allem auf der Südautobahn, bei der Auf- und Abfahrt Klagenfurt-Wörthersee, auf der Villacher Straße, dem Südring sowie rund um den Metnitzstrand und die Parkplätze rund um das Strandbad.

Verzögerungen auf der Pack

Zurück zum Samstag: Da verlagert sich der Ansturm auf die klassischen Urlauberrouten Richtung Süden und Westen – dort sind lange Staus nahezu vorprogrammiert. „Brennpunkte sind die Südautobahn und die Karawankenautobahn sowie der Karawankentunnel als Nadelöhr am Weg in den Süden. Auch beim Grenzübergang Dragonja von Slowenien nach Kroatien wird es sich stauen“, sagt Dajana Ancia vom ÖAMTC. Auf der Südautobahn vor der Baustelle Tunnelkette Pack ist ebenfalls mit Verzögerungen zu rechnen.

Abfahrtssperren

Stau-Ausweichler, die in Richtung Deutschland oder von Deutschland in den Süden unterwegs sind, haben heuer erneut schlechte Karten: Während der Sommerferien gelten wieder Abfahrtssperren für den Transitverkehr. Von Samstag bis 13. September sollen sie verhindern, dass Autofahrer bei Staus auf Nebenstraßen ausweichen und Gemeinden entlang der A10 entlasten. Betroffen sind zahlreiche Abfahrten zwischen Puch-Urstein und Zederhaus auf der Tauernautobahn. Auch in mehreren Salzburger Gemeinden sowie in Tirol gelten Fahrverbote gegen den Ausweichverkehr. Auf der A 10 bei der Mautstelle Tauern/Katschberg in St. Michael sind Wartezeiten einzuplanen.

Neue Infos in Echtzeit

Mit driveaustria.info stellt die ASFINAG für die Tauernautobahn eine neue mobile Web-Site zur Verfügung. Diese bietet präzise Informationen zu Verkehrslage und Verzögerungen in Echtzeit und ermöglicht auf Prognosebasis eine längerfristige Reiseplanung.

Wer seine Fahrt flexibel planen kann, sollte laut ARBÖ die Hauptreisezeiten meiden. Empfehlenswert seien eine Abfahrt in den frühen Morgenstunden oder am Abend. Außerdem sollten Autofahrer ihre Route bereits vor Fahrtantritt prüfen und ausreichend Zeit für mögliche Staus, Baustellen sowie Tank- oder Ladepausen einplanen.