Die Murtal Classic zählt zu den traditionsreichsten Oldtimer-Veranstaltungen des Landes: 1999 im Zuge der steirischen Landesausstellung zum Thema „Verkehr“ gegründet, lockte die Rallye über die Jahre immer mehr Teilnehmer an. 220 Starter zählte man noch im Vorjahr, dazu Hunderte Zuschauer quer durch das Murtal und Murau, in Köflach, Leoben, Graz-Umgebung oder Bruck, wo die historischen Wägen und Motorräder Stopps einlegten.

Von 22. bis 24. Mai hätten die Klassiker auch heuer wieder durch die Steiermark rollen sollen – doch es kam anders. Vor wenigen Tagen wurde den Teilnehmern und Partnern die Absage der Murtal Classic 2026 mitgeteilt.

Mehrere Gründe für Absage

Im Hintergrund stehen 2026 erstmals neue Veranstalter: Die BG Sportpromotion übernahm nach einem Vierteljahrhundert vom Verein „Freunde Historischer Fahrzeuge Murtal Classic“ rund um Gründer Josef Kriebernegg. Die offizielle Vertragsunterzeichnung erfolgte im Dezember 2025 in Spielberg, man wollte die Oldtimer-Rallye behutsam erneuern und neue Anreize setzen. „Es war grundsätzlich alles geplant, die Route stand, wir hatten Kontakt zu den Gemeinden“, schildert Christoph Gerlach von der BG Sportpromotion GmbH, die ihren Sitz in Deutschland sowie am Red Bull Ring hat.

220 Teilnehmer zählte die Murtal Classic noch im Vorjahr © KLZ / Karl Mayer

Die Absage hat mehrere Gründe, führt Gerlach aus: „Herausfordernde wirtschaftliche Rahmenbedingungen, bisherige Sponsoring-Partner haben sich kurzfristig zurückgezogen.“ Dazu zählt man deutlich weniger Anmeldungen als zuletzt, ein zu geringes Teilnehmerfeld „machte es uns nicht möglich, den Qualitätsanspruch zu erfüllen. Wenn wir es machen, dann ordentlich“. Die Entscheidung für die Absage sei schweren Herzens getroffen worden. Christoph Gerlach betont: „Wir wollen die Murtal Classic 2027 auf alle Fälle wieder durchführen, Gespräche laufen bereits.“

Christoph Gerlach von BG Sportpromotion. Das Unternehmen hat sich auf Sport-Events spezialisiert, zum Portfolio gehören etwa die Red Bull Ring Classics oder die Rundstreckentrophy © Michael Jurtin Photography

Bereits getätigte Anmeldungen für die Murtal Classic behalten ihre Gültigkeit für 2027, auf Wunsch kann das Startgeld auch retourniert werden.

„Sehr wertvolle Veranstaltung“

Touristiker Michael Ranzmaier-Hausleitner hofft auf eine Durchführung 2027 © KLZ / Sarah Ruckhofer

Die Absage der Murtal Classic trifft auch den regionalen Tourismus: „Es ist für uns eine sehr wertvolle Veranstaltung. Die Oldtimer-Fahrer und ihre Beifahrer waren meist auswärtige Gäste, die mindestens drei Nächte hier verbracht haben“, schildert Michael Ranzmaier-Hausleitner, Obmann der Tourismusregion Murtal. Dazu kommen entsprechende Konsumationen in der Gastronomie. „Nicht zu vergessen die Sonderprüfungen und Etappenziele in den Städten, die meist sehr gut besucht waren“, so der Tourismuschef.

Was man auch nicht unterschätzen dürfe: „Durch das gemütliche Cruisen haben die Teilnehmer die Region von ihrer schönsten Seite kennengelernt. Einige kamen danach wieder, um hier Urlaub zu machen.“ Ranzmaier-Hausleitner äußert aber auch Verständnis für die Absage: „Besser ein Jahr Pause, als etwas mit Bauchweh durchzuführen.“