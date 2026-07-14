Die SPÖ Leoben wird Gemeinderat Klaus Gössmann in der Gemeinderatssitzung am kommenden Donnerstag als neuen Vizebürgermeister der Stadt Leoben vorschlagen. Er soll damit Birgit Sandler nachfolgen, die ihr Amt als Vizebürgermeisterin kürzlich zurückgelegt hat.

Mit Klaus Gössmann setze die SPÖ auf einen erfahrenen Kommunalpolitiker und langjährigen Arbeitnehmervertreter, ist aus Parteikreisen zu hören. Der 60-Jährige gehört seit 2018 dem Leobener Gemeinderat an und steht dem Ausschuss für Soziales und Gesundheit vor, seit 1997 engagiert er sich im Gemeinderatsklub der SPÖ Leoben.

Betriebsrat und vida-Landessprecher

Beruflich blickt Gössmann auf eine jahrzehntelange Laufbahn in der Industrie und bei den Österreichischen Bundesbahnen zurück. Seit 2010 ist er Betriebsratsvorsitzender der ÖBB-Infrastruktur AG. Darüber hinaus ist er Landessprecher der Gewerkschaft vida Steiermark sowie Kammerrat der Arbeiterkammer Steiermark. „Seine langjährige Erfahrung in der Arbeitnehmervertretung bringt er seit vielen Jahren auch in die Kommunalpolitik ein. Ehrenamtlich engagiert sich Gössmann beim Sportverein Hinterberg, wo er sehr aktiv ist“, heißt es bei der SPÖ.

Bürgermeister Kurt Wallner betont: „Mit Klaus Gössmann fiel die Wahl auf eine Persönlichkeit, die über langjährige politische Erfahrung verfügt, in der Stadt tief verwurzelt ist und die Anliegen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ebenso wie soziale Themen seit Jahrzehnten glaubwürdig vertritt.“ Gössmann selbst setzt unter anderem auf „sozialen Zusammenhalt in unserer Stadt und die Sicherung und Weiterentwicklung des Wirtschafts- und Beschäftigungsstandortes Leoben“.

Über die Wahl des neuen Vizebürgermeisters entscheidet der Gemeinderat in seiner Sitzung am kommenden Donnerstag. Die Designierung durch den Stadtparteivorstand der SPÖ Leoben gestern erfolgte in geheimer Wahl und einstimmig.