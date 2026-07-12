Große Freude bei Sally Özcan: Die erfolgreiche Food-Influencerin und Unternehmerin erwartet ihr drittes Kind. Die Schwangerschaft machte die 37-Jährige mit einem emotionalen Beitrag auf Instagram öffentlich.

In ihrem Post beschreibt Sally die besondere Bedeutung dieser Schwangerschaft. Obwohl sie bereits Mutter von zwei Töchtern ist, fühle sich diese dritte Schwangerschaft nach 11 und 16 Jahren „wie die allererste Schwangerschaft“ an. Nach vielen Jahren und den Veränderungen wie der Trennung von Ex-Mann Murat in ihrem Leben sei die Vorfreude diesmal auf eine ganz neue Weise spürbar.

Für die ehemalige Lehrerin und ihren Partner ist das Baby ein gemeinsamer Neuanfang. Während ihre beiden Töchter sich bereits auf ihr Geschwisterchen freuen, erlebt ihr Partner die bevorstehende Geburt seines ersten eigenen Kindes. Auf den veröffentlichten Fotos präsentieren sich die beiden mit „Mom“- und „Dad“-Caps sowie Ultraschallbildern. Das Gesicht ihres Partners bleibt dabei verborgen.

Trennung von Ehemann Murat 2023

2023 hatte Sally Özcan nach 16 Ehejahren die Trennung von ihrem damaligen Ehemann bekannt gegeben. Wenige Monate später fand sie eine neue Liebe, mit der sie nun gemeinsam in die Zukunft blickt. Wie sie kürzlich verriet, hat ihr Partner noch keine eigenen Kinder. Für ihn dürfte die Schwangerschaft seiner Sally also ebenfalls besonders aufregend sein.

Auch ihre Familie wurde auf besondere Weise in die Neuigkeiten eingeweiht. Wie Sally in einem YouTube-Video erzählt, erfuhren zunächst ihre beiden Töchter Samira und Ella von der Schwangerschaft. Später überraschte sie auch ihren Vater anlässlich seines 80. Geburtstags mit der freudigen Nachricht.

In den sozialen Medien erhielt Sally innerhalb kürzester Zeit zahlreiche Glückwünsche von Fans, Wegbegleitern und prominenten Kolleginnen und Kollegen.