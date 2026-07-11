Zu einer Straßensperre für den gesamten Verkehr aufgrund von Sanierungsarbeiten kommt es ab 13. Juli in Sittersdorf/Žitara vas, wie die Gemeinde auf ihrer Seite im sozialen Netzwerk „Facebook“ bekannt gibt. Konkret saniert wird ein 840 Meter langes Teilstück der Verbindungsstraße „Müllnerner Straße Süd“ zwischen dem Kreuzungsbereich Goritschach/Drabunaschach und der Einbindung zur Rosental Straße (B 85). „Als Bürgermeister freut es mich, dieses seit Jahren auf der Agenda der geplanten Vorhaben stehende Projekt nun durchführen zu können“, sagt Gerhard Koller (SPÖ) auf Nachfrage der Kleinen Zeitung.

Die Kosten für die Sanierung belaufen sich laut Koller auf 240.000 Euro, wobei rund 40 Prozent davon von der in der Abteilung 10 des Landes Kärnten angesiedelten Agrartechnik gefördert werden. „Der Restbetrag wird über Eigenmittel der Gemeinde Sittersdorf aufgebracht“, berichtet der Bürgermeister, der auch den Anrainern für ihr Entgegenkommen hinsichtlich des Straßenverlaufes dankt. Mit der Totalsperre des betreffenden Straßenstückes ist laut dem Facebookposting voraussichtlich bis zum 14. August zu rechnen.