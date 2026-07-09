Mit 13 von 23 Mandaten hält der seit 2003 amtierende Bürgermeister Thomas Krainz (72) mit seiner SPÖ in dieser Periode die absolute Mehrheit im Gemeinderat von St. Kanzian am Klopeiner See. Diese „Absolute“ bei der nächsten Gemeinderatswahl am 28. Februar 2027 zu brechen, ist vermutlich nicht nur das Ziel der abseits der Roten bereits jetzt im höchsten politischen Gremium der Gemeinde vertretenen Fraktionen ÖVP (6 Mandate), GWL (3 Mandate) und Grüne (1 Mandat). Auch das Team Kärnten mit Bürgermeisterkandidat Gottfried Messner (44) gab bereits im Vorjahr sein Antreten bekannt.

Mit der FPÖ will nun eine weitere politische Partei wieder um die Mandate mitmischen. Die Betonung liegt deshalb auf dem Wort „wieder“, da die Blauen, die zuletzt von 2015 bis 2021 ein Mandat (5,89 Prozent der Wählerstimmen) hielten, in der aktuellen Periode nicht im Gemeinderat vertreten sind. „Da die FPÖ bei der letzten Nationalratswahl 2024 knapp 1000 Stimmen bekommen hat, wissen wir, dass ein Potenzial vorhanden ist“, sagt Klaus Richler, der kürzlich einstimmig zum Obmann der neu gegründeten FPÖ-Ortspartei am Klopeiner See gewählt wurde. Der 68-jährige österreichweit tätige Unternehmensberater für Gastronomie und Hotellerie wird die FPÖ in St. Kanzian nicht nur als Spitzen-, sondern auch Bürgermeisterkandidat in die Kommunalwahlen im nächsten Jahr führen.

Wiedereinzug wäre auch eine Rückkehr

Inhaltlich wolle sich Richler, der ein junges Team hinter sich habe, vor allem für „mehr Ehrlichkeit, Transparenz und Kontrolle“ in der Gemeindepolitik der Tourismusgemeinde einsetzen. „Außerdem gibt es beim Bürgerservice viel Luft nach oben“, sagt der frühere Hotelier und Gastronom, der auch drei Jahrzehnte lang in der Wirtschaftskammer Kärnten in unterschiedlichen Funktionen aktiv war. Darüber hinaus würde er – auch etwa mit Blick auf die geplante Therme am Ostufer – „schnellere Entscheidungen“ begrüßen. „Grundsätzlich läuft in St. Kanzian nicht alles falsch, aber es gibt auch andere Ansätze. Man muss moderneren Entwicklungen aufgeschlossen gegenüberstehen – das vermisse ich aktuell etwas“.

Für Richler, der neben drei Kindern aus erster Ehe auch ein Stiefkind aus seiner zweiten Ehe hat, die ihm bereits vier Enkelkinder und ein Stiefenkelkind geschenkt haben, wäre der Einzug in den St. Kanzianer Gemeinderat übrigens eine Rückkehr. Denn der heute 68-Jährige engagierte sich bereits in jüngeren Jahren von 1991 bis 2003 zwei Perioden lang kommunalpolitisch – drei Jahre davon sogar als Gemeindevorstand mit der Verantwortung für die Tourismusagenden. „Einmal Politiker, immer Politiker“, meint er, der allerdings noch nie als Spitzenkandidat für die FPÖ ins Rennen gegangen war, mit einem Schmunzeln.