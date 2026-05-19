Große Freude bei Stefanie Kloß und Thomas Stolle: Die beiden Musiker der Band „Silbermond“ sind erneut Eltern geworden. Die beiden bestätigten am Dienstag (19. Mai) die Geburt ihres zweiten Sohnes mit einem originellen Beitrag auf Instagram.

Bereits im April hatte Stefanie Kloß ihre Schwangerschaft mit viel Humor öffentlich gemacht. Auf einem Foto war die Sängerin in schwarzer Kleidung mit deutlich sichtbarem Babybauch zu sehen. In den Händen hielt sie ein Glas und einen Strohhalm. Dazu schrieb sie: „Glas leer, Bauch voll.“ Der Beitrag ging innerhalb kürzester Zeit viral und sorgte bei Fans für Begeisterung.

Nun gibt es erneut Baby-News aus dem Hause Silbermond. In ihrem aktuellen Posting schreibt die Band: „Bauch leer, Kinderzimmer voll. Voller Dankbarkeit und Glück möchten wir euch wissen lassen, dass unser Sohn nun ein kleines Brüderchen bekommen hat.“

Begleitet wird die Verkündung von einem liebevoll arrangierten Foto, das das neue Familienglück veranschaulichen soll. Darauf zu sehen ist ein Kreis aus Schuhen auf einem bunten Orientteppich in verschiedenen Größen, die das neue Familienmitglied symbolisieren.

Stefanie Kloß und Thomas Stolle sind seit 2010 ein Paar. 2018 wurden die beiden erstmals Eltern eines Sohnes. Schon damals machten sie deutlich, dass sie ihre Kinder bewusst aus der Öffentlichkeit heraushalten möchten. Bis heute geben die Musiker kaum private Einblicke und schützen die Privatsphäre ihrer Familie.