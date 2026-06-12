Die Kärntner Moderatorin Amira Aly erwartet ihr drittes Kind – und zeigt ihre Schwangerschaft inzwischen ganz offen. Bei der Lascana-Fashionshow „Secret Garden“ in Hamburg trat die 33-Jährige erstmals seit Bekanntwerden der Baby-News mit einem kleinen, sichtbaren Babybäuchlein auf. Lange habe sie versucht, die Schwangerschaft zu verbergen, doch nun ist damit Schluss: „Ich habe meinen Bauch die letzten Monate lange genug versteckt“, sagte Aly. Nun sei damit Schluss: „Aber jetzt raus damit.“

Blaues Outfit

Für Aly und ihren Partner Christian Düren ist es das erste gemeinsame Kind. Aus ihrer Ehe mit Oliver Pocher hat die Moderatorin bereits zwei Söhne. Ob es ein Mädchen oder ein Junge wird, wissen Aly und Düren Berichten zufolge bereits, sie wollen das Geschlecht aber vorerst für sich behalten. Spekulationen über ihr blaues Outfit wies Aly zurück: Die Farbe sei kein Hinweis.

Auch beruflich möchte sich die werdende Dreifach-Mama nicht zurückziehen. „Ich werde mich jetzt nicht zu Hause verstecken. Auf gar keinen Fall“, sagte sie. Wenn es schöne Anlässe gebe, werde sie weiterhin dabei sein: „Man ist ja nicht krank.“

„Weiß bis heute nicht offiziell, ob sie schwanger ist“

Amira Alys Ex-Mann Oliver Pocher © Imago | Jan Huebner

Während Aly ihr Babyglück öffentlich genießt, sorgt ihr Ex-Mann Oliver Pocher weiterhin für Schlagzeilen. In seinem Podcast beschwerte sich der Comedian erneut darüber, dass er von der Schwangerschaft offenbar nicht persönlich erfahren habe. „Ich weiß bis heute nicht offiziell, ob sie schwanger ist oder nicht“, sagte Pocher und sprach provokant von einer „Fake-Schwangerschaft“.

Auch die Patchwork-Situation bleibt angespannt. Pocher soll es besonders stören, dass er die Nachricht aus den Medien erfahren hat, wie aus mehreren Berichten hervorgeht. Zugleich zeigt sich Aly mit Düren glücklich: Erst kürzlich teilte sie ein seltenes gemeinsames Pärchenbild von einer Hochzeit. Aufnahmen der beiden sind selten, da sie ihre Beziehung weitgehend privat halten.

Derzeit scheint Alys Fokus aber klar auf der Schwangerschaft und ihrer Familie zu liegen. Sie möchte die kommenden Monate möglichst entspannt verbringen, unter anderem mit einem ruhigen Sommer zu Hause in Köln.