Ein Ausflug mit Verwandten endete für einen elfjährigen Buben in einem Rettungseinsatz. Der Bursche musste am Samstagnachmittag von alpinen Einsatzkräften auf der Bürgeralm aus einem Klettersteig gerettet werden, weil er vor Erschöpfung nicht mehr weiterkonnte.

Gemeinsam mit seinen beiden Verwandten (beide 36) wollte der Elfjährige aus Graz-Umgebung eine Tour am sogenannten Bürgeralm-Panoramaklettersteig unternehmen. In der österreichischen Klettersteigskala hat die Tour überwiegend einen Schwierigkeitsgrad D und gilt damit stellenweise als „sehr schwierig“, wie die Polizei informiert. Die sogenannte „Arena-Variante“ führt über einen Überhang und gilt als eine der schwierigsten Klettersteigpassagen Europas.

Elfjährigen verließen die Kräfte

Laut Angaben der Verwandten sei dieser Abschnitt aber nicht geplant gewesen, der Bub habe zudem zuvor mehrere Male in einer Kletterhalle trainiert. Wie die beiden Alpinisten berichten, hatten sie ursprünglich eine einfachere Tour mit dem Elfjährigen geplant und wollten vor dem schwierigen Abschnitt den Klettersteig über einen Notausstieg verlassen. Nachdem der Bursche sich zu dem Zeitpunkt aber noch körperlich und mental fit gefühlt haben soll, stimmten seine Begleiter einer Fortsetzung der Tour zu.

Als dann eine besonders schwierige Passage folgte, eine sogenannte D-Stelle, verließen den Elfjährigen dann aber die Kräfte. Er konnte nicht mehr selbstständig weiterklettern und auch seine Klettersteigkarabiner nicht mehr umhängen, schildert die Polizei. Seine Begleiter, die gut ausgerüstet waren, sicherten den Buben daraufhin fachgerecht am Stahlseil und setzten einen Notruf ab. Die Bergrettung Aflenz und die Alpinpolizei rückten aus und retteten den Elfjährigen aus dem Klettersteig, er blieb unverletzt.

10.851 Einsätze für die österreichische Alpinpolizei

Die Alpinpolizei nimmt den Einsatz unterdessen zum Anlass, daran zu erinnern, Touren am Berg gewissenhaft vorzubereiten. „Eine sorgfältige Tourenplanung, geeignete Ausrüstung und vor allem eine realistische Einschätzung der körperlichen Fähigkeiten sind wesentliche Voraussetzungen für eine sichere Bergtour im Gelände. So lassen sich viele alpine Notlagen bereits im Vorfeld vermeiden.“

Österreichweit verzeichnete die Alpinpolizei in der Bergsaison zwischen November 2024 und Oktober 2025 10.851 Einsätze und Notfälle, 266 davon mit Todesfolge. Im Vergleich zur Saison davor sei das ein Anstieg von 15 Prozent.