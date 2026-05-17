Schon im Vorjahr fiel die österreichische Jury bei den Song-Contest-Fans auf, nachdem sie komplett gegen den Trend votete. Die Top 3 in Basel der rot-weiß-roten Experten waren Finnland, Malta und Dänemark gewesen. 2026 wurde die Anzahl der Jurymitglieder von der EBU vergrößert – von fünf auf sieben Musikexperten mit dem Zusatz: zwei Juroren oder Jurorinnen müssen junge Menschen, nämlich zwischen 18 und 25 Jahre alt sein. Auffällig: Österreichs Jury hatte nichts für Siegerin Dara aus Bulgarien übrig. Sie vergab „Douze points“ an Polen, zehn Punkte an Dänemark und acht Punkte an Israel. Nur vier Jurys – aus der Ukraine, Portugal, Finnland und eben Österreich – verteilten keinen einzigen Punkt an Bulgarien.

Analyse des ESC 2026 von Kultur-Redakteur Christian Ude:

Wen platzierte der ORF aber in der rot-weiß-roten Jury? Musikmanagerin Tina Ruprechter, die Sängerinnen Nastja Zahour und Lena Schaur (war beim Vorentscheid „Vienna Calling“ dabei), den Musicalstar Lukas Perman und Liedermacher Jakob Stiedl, Influencerin Illja Hollweg sowie Künstleragent und Booker Michael Bencsics (u. a. Chris Steger, Rainhard Fendrich). Die Fachjuroren werden im Vorfeld ihrer Bewertungen angehalten, verschiedene Aspekte der Lieder und Auftritte zu beachten und diese in ihre Bewertung einfließen zu lassen. Zu diesen Aspekten gehören unter anderem die stimmliche Performance, die Komposition des Beitrags und das „Gesamtpaket“ des Acts.

Das Ergebnis des 70. ESC: Bulgarien vor Israel © EurovisionWorld

Wer gilt laut EBU aber als Experte? Dazu gehören etwa Komponisten und Songtexter, Musikproduzenten, ehemalige ESC-Teilnehmer, Musikjournalisten, Musiklehrer, Radiomoderatoren, Dirigenten, Kreativschaffende wie Choreografen sowie erfahrene Persönlichkeiten der Musikbranche.

Höhere Quote als beim Sieg von JJ

Umgekehrt war übrigens die Bewertung durch das österreichische TV-Publikum. Es vergab via Televoting zwölf Punkte an Bulgarien, zehn an Australien und acht an Kroatien.

Für den ORF war die Ausrichtung und Übertragung ein Quotenerfolg: Der im Durchschnitt stärkste Teil der rund vierstündigen Show aus der Wiener Stadthalle war jener gegen 22 Uhr in ORF 1, als sich fast 1,6 Mio. Menschen vor den Endgeräten versammelten. Das entsprach einem Marktanteil von rund 55 Prozent. Auch bei der späten Entscheidung gingen die Quoten kaum zurück. Rund 1,45 Millionen Personen waren via ORF noch dabei, als „Bangaranga“ den Sieg davontrug.

Zum Vergleich: Im Vorjahr beim ESC aus Basel waren bis zu 1,3 Millionen Zuseher gegen 22 Uhr auf ORF 1 mit dabei, als JJ sein späteres Siegerlied „Wasted Love“ zum Besten gab. Den Triumph von JJ nach Mitternacht verfolgten noch durchschnittlich 787.000 Menschen.