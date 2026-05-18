Der jamaikanische Ausdruck „Bangaranga“ steht für Trubel und Krach: So hat der Siegertitel aus Bulgarien eigentlich gleich den ganzen Song Contest aus Wien umrissen, mit dem der 70. Geburtstag des Bewerbs gefeiert wurde. Im Vorfeld war das unter „United by Music – Vereint durch Musik“ firmierende Event fast zerrissen worden. Fünf Länder, darunter der große Beitragszahler Spanien, boykottierten den ESC wegen der Teilnahme Israels; damit die Anzahl der Teilnehmer zwei Halbfinali rechtfertigt, konnte die EBU – der Dachverband der Eurovision – drei Länder, die einige Jahre pausiert hatten, wieder zurück ins Boot holen – nämlich Moldau, Rumänien und eben Bulgarien.

So politisch aufgeladen der Song Contest im Vorfeld war, so respektvoll und wertschätzend gingen das erste Semifinale mit Israel als Kandidat und das Finale vor jeweils fast 11.000 Zuschauern in der Wiener Stadthalle über die Bühne – im Gegensatz zu Malmö (2024) und Basel (2025) mit versuchten Störaktionen und Buhrufen – und mit einer aggressiven Stimmung vor den Hallen, wo ESC-Besucher von Pro-Palästina-Demonstranten verbal attackiert und beinahe aufgehalten wurden.

Stimmung im ESC-Finale minutenlang wie in einem Druckkochtopf

In Israels heurigem Beitrag „Michelle“ war im Gegensatz zu „Hurricane“ (2024, ursprünglich sogar „October Rain“ betitelt) und „New Day Will Rise“ (2025) auch kein Rucksack an Assoziationen zum 7. Oktober 2023 im Lied enthalten. So schien in der 70. Jubiläumsausgabe der ESC fast vier Stunden als Musikfest von Wien bzw. vom ORF in die Welt hinausgetragen zu werden, bis zu dem Moment, als der Sieg für Israel zum Greifen nah war. Mit 342 Punkten lag Israeli Noam Bettan in Führung. Plötzlich machte sich Unruhe in der Halle breit, durch den Gedanken „Es kann nicht sein, dass der ESC-Tross nach Tel Aviv oder Jerusalem wandert“ fühlte sich die Stimmung nun minutenlang wie ein Druckkochtopf an. Würde Israel als Gastgeberland doch den ESC nicht bloß zerreißen, sondern implodieren lassen.

Nur „Bangaranga“ konnte Israel aufhalten – und tat es unter ohrenbetäubendem und erleichtertem Jubel. Womit lässt sich aber der erste Sieg Bulgariens, der in den Wettbüros auch nach den Halbfinali nicht prognostiziert worden war, erklären? Die eingängige, umwerfend choreografierte Dance-Pop-Nummer wurde vom jungen Publikum auch durch den Titel wohl wie ein Hashtag aufgesogen. Song und Inszenierung greifen eines der zentralen Themen der Generation Z, der 15- bis 30-Jährigen, auf, das Verlorensein in einer instabilen Welt, in der man sich nicht mehr zurechtfindet. „Bangaranga“ ist eine bewusste Gegenpositionierung zu den Erwartungen, die die Gesellschaft an einen richtet, ein Ausbruch, eine Hymne, die zumindest im Nachhall des ESC die GenZ noch einige Zeit elektrisieren wird. So ist die Siegernummer weit mehr als nur ein Musikstück, sondern ein Seismograf für eine Unruhe innerhalb der GenZ, für die der Song als Ventil, als Notausgang fungiert.

Durch die Social-Media-Plattform TikTok hat sich das Song-Contest-Publikum verjüngt, in jeder Jury müssen seit heuer zumindest zwei Musikexperten im Alter zwischen 18 und 25 Jahren sitzen. Absehbar, dass 2027 etliche Länder im „Bangaranga“-Stil daherkommen werden.