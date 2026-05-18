Als Dara im Ankunftsbereich des Flughafens von Sofia durch die Schiebetür kam, wurde sie mit einer Konfettikanone beschossen und Jubel brandete auf, was der bulgarische Sender „bTV“ auch live übertrug. Die ESC-Gewinnerin erklärte den Gratulanten: „Dieser Sieg kann den Kindern zeigen, dass alles möglich ist und dass es nichts ausmacht, aus einem kleinen Land zu kommen, denn wir können mit unserer Arbeit, unseren Träumen und unseren täglichen Anstrengungen die ganze Welt erobern.“

Sie selbst hatte ja nach dem Triumph mit „Bangaranga“ in Interviews erklärt: „Wir müssen uns für den Song Contest in Sofia vorbereiten!“ Die Balkanmetropole verfügt mit der 2011 errichteten Arena 8888 auch über eine Multifunktionshalle, in der schon Popstars wie Lady Gaga und Jennifer Lopez gastierten. Auch die Infrastruktur spricht für die Hauptstadt mit rund 1,3 Millionen Einwohnern. Als ernsthafter Mitbewerber kann Burgas am Schwarzen Meer gesehen werden. Dort wurde erst 2023 eine neue Arena eröffnet.

Eine EP von Dara soll demnächst erscheinen

In der Zeitung „Bukgaria dnes“ (Bulgarien heute) kündige Dara indes an, dass sie einen ihrer nächsten Songs auf Deutsch singen werde. Er soll „Ich liebe dich“ heißen – auch weil die 27-Jährige „total verliebt in Berlin“ sei. In Kürze werde sie eine EP fertigstellen. In der internationalen Presse wurde der Siegertitel der Song Contest-Jubiläumsausgabe, der zu Beginn der ESC-Woche noch auf Platz 16 in den Wettbüros lag, für seinen hohen Unterhaltungswert gelobt. „,Bangaranga‘ ist gleichermaßen perfekt komponiert und choreografiert, wie er erfreulich lustig und sinnlos ist“, schrieb etwa „Die Zeit“.