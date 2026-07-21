Bereits vor 80 Jahren wurde das Musikhaus Petutschnigg in Lienz gegründet. Seit 2011 war das Geschäft in der Messinggasse 17 zu finden. Nun ist es geschlossen. Der Harfenbau wird aber fortgeführt. „Wir möchten uns stärker auf den Bau unserer Harfen konzentrieren. Bei unserer Werkstatt in der Auguntstraße 38 wird es aber einen Schauraum geben, in dem nach wie vor die Musikinstrumente angeschaut werden können. Wir bieten dort auch die Gitarrenreparatur an, neue Saiten für Harfen, Geigen oder Gitarren können weiterhin bei uns gekauft werden“, sagt Bernd Petutschnigg.

Der Schauraum soll diesen Sommer eröffnen. Die Öffnungszeiten sind noch nicht fixiert, das Geschäft soll hauptsächlich vormittags geöffnet sein. Die Petutschnigg-Harfen werden europaweit gekauft. „Die meisten Kunden schauen sich die Instrumente vorab online an, geben uns ihre Wünsche bekannt und fahren dann von weit her zu uns, um die Harfen abzuholen“, erläutert Petuschnigg, der den Harfenbau in dritter Generation anbietet. Er führt die Geschäfte des Familienunternehmens seit 2001. Mehr als 3000 Harfen wurden gebaut, die Schnitzereien werden per Hand angefertigt.

Eine Harfe, hergestellt von der Familie Petutschnigg © KK/Petutschnigg

Nachmieter gesucht

Was mit dem 150 Quadratmeter großen Geschäft passiert, ist derzeit noch offen. „Wir suchen einen Nachmieter, der dort ein Geschäft führen möchte. Wir sind aber grundsätzlich offen. Das Geschäft ist ebenerdig und barrierefrei. Im Keller stehen zwei Lagerräume zur Verfügung, die mit einem Lift erreichbar sind“, sagt Vermieterin Marta Elzenbaumer. Sie geht davon aus, dass der Standort, im Haus sind auch ein Augenarzt, eine Versicherung und eine Unternehmensberatungsfirma, durch den geplanten Bau des Eurospar mitsamt Gastronomie wenige Meter weiter zwischen Messinggasse und B100, den Standort noch attraktiver gestalten wird. Interessenten können sich an die „MH Immobilien GmbH“ unter (04852) 62 100 wenden.

„Handel ändert sich“

Dennoch ist es nicht einfach einen Leerstand in der Stadt zu befüllen: „Grundsätzlich funktioniert die Innenstadt in Lienz hervorragend, aber die Handelsstrukturen ändern sich, vor allem durch den Online-Handel. Je größer die Stadt ist, desto herausfordernder ist die Situation. Wir versuchen mit dem Stadtmarketing proaktiv mit den Leerständen umzugehen. Die Flächen halten wir als Zwischennutzung durch Kunstprojekte, unlängst hatten wir etwa eine Fotoausstellung oder durch Pop-Up-Stores offen. Natürlich sind wir da im Spannungsfeld zwischen Öffentlichkeit und Privateigentum“, sagt Bürgermeisterin Elisabeth Blanik (SPÖ).