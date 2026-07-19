„Die neue Generation kann bei uns auch in kurzen Hosen essen“
Interview.
Der hochdekorierte Koch David Senfter aus Lienz (31) surft in der Welt zwischen Dry-Aged Rote Beete und Wiener Schnitzel. Er wünscht sich mehr Haubenlokale in Osttirol, bedauert aber, dass das Konkurrenzdenken in der Gastronomie groß ist.
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David Senfter ist ein hochdekorierter Koch aus Lienz, der sich in der Welt des Fine Dining bewegt und sich mehr Haubenlokale in Osttirol wünscht.
Er ist stolz auf seine Auszeichnungen, darunter vier Hauben und ein Michelin-Stern, sieht diese aber auch als Herausforderung.
Sein Restaurant bietet einen zwanglosen Service ohne Dresscode, was es auch jüngeren Gästen ermöglicht, sich wohlzufühlen.
Senfter legt großen Wert auf regionale Produkte und eine kreative Gemüseküche, wobei Rote Beete ein Lieblingsprodukt ist.
Er sieht Osttirol als guten Boden für Fine-Dining und wünscht sich mehr Kooperation statt Konkurrenzdenken in der Gastronomie.