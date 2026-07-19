„Die neue Generation kann bei uns auch in kurzen Hosen essen“

Interview. Der hochdekorierte Koch David Senfter aus Lienz (31) surft in der Welt zwischen Dry-Aged Rote Beete und Wiener Schnitzel. Er wünscht sich mehr Haubenlokale in Osttirol, bedauert aber, dass das Konkurrenzdenken in der Gastronomie groß ist.