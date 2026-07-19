David Senfter ist in der Küche in seinem Element
David Senfter ist in der Küche in seinem Element © KK/Privat
Oft und gerne arbeitet der renommierte Koch mit Roter Beete
Oft und gerne arbeitet der renommierte Koch mit Roter Beete © Markus Traussnig
David Senfter und seine Frau Anita schaukeln den Ansitz 12 
David Senfter und seine Frau Anita schaukeln den Ansitz 12  © KK/Privat

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