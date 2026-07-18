„Ich liebe die Freiheit in den Bergen. Ich liebe es, dass man täglich einen vollen Arbeitstag hat und von früh bis spät auf den Beinen ist und die Gäste bewirten und etwas kochen kann“, sagt Marco Rager aus dem Allgäu. Beste Voraussetzungen für den neuen Hüttenwirt in der Sillianer Hütte auf 2447 Meter Höhe. Schließlich ist das Leben als Wirt in den Bergen geprägt von viel harter Arbeit. Ruhetage gibt es de facto nicht, da Alpenvereinshütten auch eine Schutzfunktion haben. Auch der Umstand, dass es immer mehr Menschen in ihrer Freizeit in die Berge zieht und die gerne bewirtet werden möchten, sorgt dafür, dass dem jungen Pächter hoch oben am Karnischen Kamm nicht so schnell die Arbeit ausgeht.

Auch privat fühlt sich Marco Rager, neuer Pächter der Sillianer Hütte, am Berg am wohlsten © privat

„Berge sind meine Heimat“

Da ist es unumgänglich, wenn man wie der 32-Jährige mit viel Herzblut dabei ist. Schon als Kind hätte es ihn immer in die Höhe gezogen. „Die Bergwelt ist für mich Heimat“, betont Rager. Seine Ausbildung als Koch und Servicekraft hat er auf einer Almhütte absolviert, bis zuletzt war er in einer Allgäuer Berghütte tätig. Für die Sillianer Hütte im Osttiroler Oberland habe er sich beworben, weil „ich eine Veränderung wolle und etwas dazulernen möchte. Außerdem hat die Ausschreibung sehr gut zu meiner Teamgröße gepasst.“ Zwölf Leute arbeiten zusammen mit ihm, 73 Schlafplätze stehen auf der ikonischen Hütte mit 360-Grad-Panorama zur Verfügung. Besonders gerne bestellt werden laut Rager Kaiserschmarrn, Ragout vom Reh und Kasspatzen. Rager ist „24/7“ auf der Hütte. Nur alle zwei Wochen verlässt er seinen neuen Wohlfühlort kurzzeitig, um Lebensmittel im Tal zu kaufen.

Wirtschaftliche Herausforderung

Wenn doch einmal Zeit bleibt, ist Rager selbst als Wanderer zwischen den Berggipfeln anzutreffen. Möglichkeiten dürften sich ihm am Grenzkamm von Ost- zu Südtirol zuhauf anbieten. „Es ist meine erste Hütte in Österreich, auf der ich arbeite. Mir gefällt es sehr gut, die Aussicht ist unglaublich. Die Leute sind auch sehr nett“, strahlt er. Über den hohen Andrang der ersten Wochen ist der Neo-Pächter, der einer Südtiroler Pächterfamilie nach nur einem Jahr folgt, froh. Schließlich sei es nicht so einfach, eine Almhütte wirtschaftlich zu betreiben.

Tatsächlich: In den Sektionen des Österreichischen Alpenvereins (ÖAV) waren Ende des Vorjahres auch aus diesem Grund 17 alpine Schutzhütten zur Pacht ausgeschrieben. In Osttirol verabschiedeten sich nicht nur auf der Sillianer, sondern auch auf der Lienzer Hütte die Betreiber zweier AV-Häuser. „Es ist ein Problem, das sich in den vergangenen Jahren verstärkt hat. Ein Viertel der neuen Pächterinnen und Pächter hat nach einem Jahr wieder gekündigt“, erörterte Georg Unterberger, Leiter der Abteilung Hütten und Wege im ÖAV, in einem Gespräch mit der Kleinen Zeitung. Eine Alpenvereinsstatistik zeigt aber auch auf, dass nicht wenige in den Bergen ihren Traumjob gefunden haben. Die durchschnittliche Pachtdauer von AV-Hütten beträgt elf Jahre.

Die Lienzer Hütte auf 1977 Metern im Debanttal © André Schmidt

Neuer Pächter auch auf der Lienzer Hütte

Einiges getan hat sich ebenso auf der Lienzer Hütte im wunderschönen Debanttal oberhalb des Lienzer Talkessels. Diese verließ Wirt Reinhold Hofmann aus Südtirol nach zwei Hüttensommern, sodass sich die Sektion Lienz auf Suche begeben musste. Mit Erfolg, der neue Pächter bringt etliche Jahre an Erfahrung mit auf das auf 1977 Meter Seehöhe gelegene Traditionshaus. Christoph Weninger war die vergangenen Jahre in der Ramsau in der Austriahütte zu Hause, davor auch schon in Bayern als Hüttenwirt tätig. Dass die Lienzer Hütte gleichzeitig Ausgangspunkt zu den imposanten 3000er-Gipfeln der Schobergruppe, aber auch leicht erreichbar ist, gab für Weninger mit den Ausschlag: „Wir haben eine Hütte gesucht, die mit dem Auto bewirtschaftbar ist.“

Seit Sommer 2025 ist Manuel Mascher Obmann der Sektion Lienz im Alpenverein © privat

Der Alpenverein investiert kräftig

„Die Lienzer Hütte läuft prima, der neue Pächter hat sich eingelebt und ein nettes Team zusammen. Alles was ich an Resonanz bekommen habe, war positiv“, zeigt sich Manuel Mascher, Obmann der AV-Sektion Lienz froh. In die bei Tagesgästen, Weitwanderern und Gipfeljägern gleichzeitig beliebte Hütte hat man zudem investiert, etwa die Brandmeldeanlage neu aufgegleist und dank Unterstützung der Firma Liebherr aus Lienz neue Gefriergeräte angeschafft. Und es geht weiter: „Für nächstes Jahr haben wir bereits ein neues Dach auf der Wetterseite beschlossen. Wir rechnen mit Kosten zwischen 110.000 bis 120.000 Euro“, erklärt Mascher, der der Sektion seit einem Jahr vorsteht und sich über deutliche Zuwächse bei den Mitgliedern freut. Man müsse den Reparaturstau, den es auf der Hütte zuletzt gegeben habe, beheben. „Da sind wir stark dahinter.“