Auf 1714 Meter Seehöhe liegt sie eingebettet in unberührter Natur: die Alpe Stalle. Als „Kulthütte mit uriger Atmosphäre“ beschreibt der Tourismusverband Osttirol die zum Almgelände gehörende Jausenstation. Seit wenigen Tagen ist sie der Arbeitsplatz und ein neues Stück Heimat von Daniela Sailer und ihrer Familie. Mit Ende des Schuljahres schmeißt die 43-Jährige ihren Lehrerjob an der Mittelschule Egger-Lienz. Von 2018 an war sie dort als Lehrerin unter anderem für Deutsch und Geschichte tätig. Ihr Studium an der Pädagogischen Hochschule Linz schloss sie davor mit Auszeichnung ab. „Ich habe auch nur ein Leben“, begründet sie ihren Ausstieg nach fast einem Jahrzehnt am Lehrerpult. „Die Tage vergehen. Irgendwann sagt man sich: ,hätte ich doch nur‘. Genau das wollte ich nicht.“

Daniela und Mario Sailer freuen sich auf viele Gäste auf der Alpe Stalle © privat

Die Alpe Stalle im Defreggental, in den Villgrater Bergen, kennt die gebürtige Matreierin aus eigener Kindheit. Lange Jahre führte der ursprüngliche Besitzer Bruno Gasser die Jausenstation, davor sein Vater Siegmund, der wiederum ein Lehrer der neuen Wirtin war. „Als ich klein war, waren wir oft zu Besuch im Tal und oben auf der Alpe. Ich habe immer gesagt: ‚Wenn ich einmal eine Hütte haben könnte, dann will ich die‘“, erinnert sich Sailer. Als Gasser den Berggasthof vor ein paar Jahren aufgeben musste, bekundete sie bereits Interesse.

Fleischereibetrieb in Nußdorf-Debant

Da wäre es als „Familienprojekt“ aber noch nicht möglich gewesen. Ehemann Mario führt in Nußdorf-Debant die alteingesessene Sailer Fleisch GmbH, einen weit über die Regionsgrenzen hinweg tätigen Fleischereibetrieb. Als die Hütte nun wieder frei wurde, schlugen die Sailers dennoch zu: „Ein drittes Mal hätten wir sie sicher nicht angeboten bekommen.“ Während der Ehemann in seinem Betrieb bleibt, aber als „Hausmeister“ auf der Hütte mithilft, ist die Mutter dreier Kinder bereits oben angekommen. Seit Ende Juni ist die Hütte offen. Ihre Töchter helfen mit Freundinnen noch verstärkt aus – bis zum Start der Sommerferien. Und bis Sailers neues Leben endgültig beginnt. Man solle nur nicht schreiben, sie sei mutig. „Ich mag das Wort nicht, jeder sagt, ich wäre mutig“, lacht sie. Dabei hätte sie gar nicht überlegen müssen: „Wenn sich eine Tür sich, geht eine andere auf. Ich habe sofort gesagt, das ist es jetzt.“

Zum Start: 2500 selbstgemachte Knödel

Ihren Wohnsitz behält Sailer in der Marktgemeinde. Dass sich in Sachen Küche Synergieeffekte mit dem Familienbetrieb in Nußdorf-Debant ergeben, ist nur logisch: „Passend zu uns gibt es natürlich einen Schweinsbraten, auch ein Rindsgulasch.“ Generell setzt man auf traditionelle Tiroler Hausmannskost. Alles wird aus Produkten der Region selbstgemacht, nichts fertig eingekauft. Stolze 2500 Knödel – Spinatknödel, Kaaspressknödel, Tiroler Knödel – produzierte die Hüttenwirtin mit ihrem Team vor, um vom Start weg bestens gerüstet zu sein.

Außen wie innen geht es auf der Jausenstation Alpe Stalle sehr urig zu © privat

Apropos: Rund 60 zufriedene Gäste wären gleich zur kleinen Eröffnungsfeier am vergangenen Sonntag gekommen, berichtet Sailer. Für die Musik sorgte „Der Osttiroler“ – Alleinunterhalter Michael Ebner ist ein Nachbar der Familie. Ohne Gastroerfahrung schaukelt die Neu-Wirtin die Jausenstation übrigens nicht: „Mein Onkel hat die Eisseehütte in der Venedigergruppe, da habe ich oft in der Küche ausgeholfen.“ Als Studentin war sie nebenbei in Gastronomiebetrieben tätig. Neben den beiden Töchtern packt aber auch eine erfahrene Köchin mit an. Sohn Andre ist für gröbere Tätigkeiten wie den Bau von Hochbeeten zuständig.

Beleuchtete Rodelbahn im Winter

Die Alpe selbst hat eine lange Historie, bereits Mitte des 19. Jahrhunderts gab es fünf Almhütten, die in vergleichbarer Anordnung wie heute standen. Einst war sie sogar das Ziel einer rund drei Kilometer langen Skiabfahrt, die aus der Gipfelregion des Kahorns hinab führte. Heute ist sie bequem in einer Stunde Fußweg von Maria Hilf, einer kleinen Rotte in der Gemeinde St. Jakob in Defreggen, aus zu erreichen. Auch per (E-)Mountainbike kommt man hinauf – über eine rund sechs Kilometer lange, offizielle MTB-Route. Im Winter wiederum lockt eine beleuchtete Familienrodelbahn zum Einkehrschwung samt Schlittenspaß.

Vom ersten Tag an sei viel Zuspruch da, sagt die neue Wirtin © privat

Geöffnet hat die Jausenstation Alpe Stalle täglich, nur in der Zwischensaison bleibt sie zu. Um 9 Uhr geht es los, auf Vorbestellung mit einem zünftigen Almfrühstück. Feierabend ist unter der Woche um 18 Uhr, am Wochenende um 21 Uhr. Im Winter wird Sailer die Öffnungszeiten etwas nach hinten heraus anpassen. Und was sich die Neu-Wirtin erwartet? „Ich hoffe einfach, dass uns die Leute gerne mögen. Dass sie wegen uns heraufkommen, so wie sie es beim Bruno getan haben. Das hätte ich gerne.“