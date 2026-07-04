Wohl schon an die 20 Jahre fristen der Rettungshubschrauber „Martin 4“ von Roy Knaus und dessen Crew ein Dasein, das schon oft auf Kritik gestoßen ist. Der Hubschrauber, der seit 2016 nach einem Abkommen mit dem ÖAMTC nur mehr im Winter im Einsatz ist, hat lediglich ein Zelt als Unterkunft. Morgens wird er herausgezogen, abends wieder zurückgeschoben. Und die Crew mit Piloten, Flugrettern und Notärzten haust in Containern. Dieser Zustand hat nun bald ein Ende. In Matrei wird seit Anfang Juni unweit der Talstation der Goldried-Bergbahnen gebaggert.

Bislang „wohnte“ der Hubschrauber „Martin 4“ in einem Zelt © Ruggenthaler

Roy Knaus aus St. Johann im Pongau setzt damit ein Projekt um, das er schon seit rund 15 Jahren mit sich herumträgt. Gebaut wird auf einer Grundfläche von rund 6100 Quadratmetern. Dieses Grundstück hat Knaus bereits 2016 von der Gemeinde Matrei erworben – in einer Zeit, in der die notorisch klamme Kommune aufgrund von Geldmangel mehrere Flächen verkauft hat. Damals wollte auch „Liftkaiser“ Heinz Schultz diesen Grund erwerben, doch Knaus hat ihn überboten.

Ein Hangar für bis zu drei Helis

Auf dem Gelände sollen bis Ende November, also bis zum Beginn der Wintersaison, ein Hangar für zwei bis drei Hubschrauber entstehen. Dazu kommen fixe Unterkünfte für die Crew – vier Schlaf- und Ruheräume –, eine Hubschrauber-Tankstelle, zwei Aufsetzpunkte und ein medizinisches Depot. „Ich will hier eine gute Infrastruktur schaffen“, betont Knaus.

Roy Knaus ist endlich am Ziel, sein Hubschrauber bekommt ein Dach © KLZ / Ruggenthaler

„Martin 4“ bekommt also endlich ein festes Dach über dem Rotor. Im Hangar sollen aber auch Lastenhubschrauber Platz finden – für Katastrophen- und Versorgungsflüge. Knaus philosophiert über den großen Leitungsbau über Osttirol nach Italien. Hier erhofft er sich Aufträge: „Schließlich sind wir mit der Heli-Austria als Hubschrauber-Unternehmen führend in Österreich.“ Zudem stellt er fest, dass die Halle so groß sei, dass sogar ein Black Hawk des Bundesheeres dort unterkommen könnte. Insgesamt investiert der Pongauer in Matrei 3,3 Millionen Euro.

Erste Pläne gab es schon 2008

Die Pläne von Knaus für einen fixen Heliport haben schon einen langen Bart. 2008 war ein solcher an einem Standort in Matrei-Seblas geplant. Vielen noch in Erinnerung sind Dissonanzen um diesen Standort. Die Umweltabteilung des Landes Tirol schrieb Knaus eine Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) vor, was der Umweltsenat aber kippte. Von diesem Standort verabschiedete sich Knaus dennoch. 2017 gab es eine Bauverhandlung für einen Hangar mit Unterkünften – auf der Grundfläche, wo jetzt gebaut wird. Damals meinte Knaus: „Ich setze mich nicht unter Druck.“ Gegen den jetzigen Bau habe es Einsprüche und Blockaden gegeben, was zu Verzögerungen bei den behördlichen Genehmigungen geführt habe. Und dann verursachte auch die Pandemie einen Aufschub für das nun duchstartende Unterfangen.