Die Gemeinde Strassen im Bezirk Lienz steht unter neuer Führung. Am Freitag wurden der neue Bürgermeister und Vizebürgermeister offiziell angelobt. Nach 16 Jahren an der Spitze der Gemeinde legte Franz Webhofer sein Amt als Bürgermeister zurück. Neuer Bürgermeister von Strassen ist Michael Trojer. Das Amt als Vizebürgermeister übernimmt Michael Wieser.

Die offizielle Angelobung erfolgte in der Bezirkshauptmannschaft Lienz durch Bezirkshauptfrau Bettina Heinricher. „Ich gratuliere Michael Trojer und Michael Wieser zu ihren neuen Funktionen und wünsche ihnen für die bevorstehenden Aufgaben viel Erfolg. Als Vertreter der Gemeinde haben sie eine wichtige Aufgabe – immerhin werden hier viele Entscheidungen getroffen, die Auswirkungen auf das Leben aller Strasserinnen und Strasser haben“, betont Bezirkshauptfrau Heinricher und ergänzt: „Gleichzeitig danke ich Franz Webhofer für seinen langjährigen Einsatz als Bürgermeister und sein engagiertes Wirken zum Wohle der Gemeinde Strassen.“